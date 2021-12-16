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В Україні судитимуть співробітника ФСБ за захоплення управління прикордонників

Четвер, 16 грудня 2021, 16:51

Генеральна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно співробітника Федеральної служби безпеки Росії, який у 2014 році сприяв захопленню в Сімферополі управління Державної прикордонної служби.

Джерело: повідомлення Генпрокуратури

Дослівно: "Співробітник ФСБ РФ у березні 2014 року, перебуваючи на території України в м. Сімферополі АР Крим, за попередньою змовою з іншими представниками ФСБ та Збройних Сил РФ сприяв захопленню Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України та Сімферопольського прикордонного загону.

Шляхом умовлянь, підкупу та погроз обвинувачений закликав військовослужбовців військових частин не чинити спротиву підривним діям військових підрозділів РФ та їх переходу на бік російської прикордонної служби".

Деталі: Чоловіка судитимуть заочно. Йому інкримінують пособництво у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, підбурювання до вчинення державної зради та пособництво у веденні агресивної війни.

Передісторія:

  • У вересні 22-річному жителю Житомирської області винесли вирок за співпрацю із ФСБ Російської Федерації – 8 років позбавлення волі.

Українська правда
Теми: ФСБРосіяКрим


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