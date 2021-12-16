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В Украине будут судить сотрудника ФСБ за захват управления пограничников

Четверг, 16 декабря 2021, 15:51
В Украине будут судить сотрудника ФСБ за захват управления пограничников

Офис генеральной прокуратуры направил в суд обвинительный акт в отношении сотрудника Федеральной службы безопасности России, способствующего в 2014 году захвату в Симферополе управления Государственной пограничной службы.

Источник: сообщение Генпрокуратуры

Дословно: "Сотрудник ФСБ РФ в марте 2014 года, находясь на территории Украины в г. Симферополе АР Крым, по предварительному сговору с другими представителями ФСБ и Вооруженных Сил РФ способствовал захвату Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины и Симферопольского пограничного отряда.

Путем уговоров, подкупа и угроз обвиняемый призвал военнослужащих воинских частей не сопротивляться подрывным действиям военных подразделений РФ и их переходу на сторону российской пограничной службы".

Детали: Мужчину будут судить заочно. Ему инкриминируют пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательство к совершению государственной измены и пособничество в ведении агрессивной войны.

Предыстория:

  • В сентябре 22-летнему жителю Житомирской области был вынесен приговор за сотрудничество с ФСБ Российской Федерации – 8 лет лишения свободы.

Украинская правда
Темы: ФСБРосcияКрым
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