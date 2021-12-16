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МЗС: рішення суду РФ про росіян на Донбасі зміцнить позицію України в міжнародних судах

Четвер, 16 грудня 2021, 17:20
ФОТО МИХАЙЛА ТКАЧА, УП

У МЗС вважають, що визнання в рішенні російського суду присутності збройних сил Росії на тимчасово окупованому Донбасі зміцнить позицію України в міжнародних судах.

Про це заявив речник українського МЗС Олег Ніколенко у коментарі "Європейській правді".

"Кіровський районний суд Ростова-на-Дону підписав Росії явку з повинною. Визнання в рішенні російського суду присутності збройних сил Російської Федерації на тимчасово окупованій території України є черговим переконливим нівелюванням ключового аргументу Москви про нібито "внутрішньоукраїнський" характер конфлікту на Донбасі", - зазначив він.

Цього разу РФ власноруч створила юридичний прецедент, який чітко зафіксував її статус як сторону міжнародного збройного конфлікту, вважає Ніколенко.

"Це рішення зміцнить позицію України в провадженнях проти Росії в міжнародних судових інстанціях. Російським юристам стане дедалі важче називати біле чорним, а чорне білим. Вердикт ростовського судді наблизив притягнення російської влади до міжнародно-правової відповідальності", - додав речник МЗС України. 

Нагадаємо, Кіровський районний суд Ростова-на-Дону розкрив інформацію про постачання продовольства російської армії, розташованої на Сході України.

Як сказано у вироку, російським військовим раз на два тижні відправляли 1300 тонн продовольства із Ростовської області.

Вирок було винесено у листопаді 2021 року у кримінальній справі про корупцію, його текст опубліковано на сайті суду. У тексті вироку повідомляється, що постачання проходили як мінімум у 2018 та 2019 році. 

Росія завжди заперечувала участь своїх військовослужбовців у бойових діях на Сході України, стверджуючи, що українським військам там протистоїть "народна міліція", що складається з жителів Донбасу, де громадяни Росії можуть бути присутніми лише як добровольці.

Теми: МЗСРосіяДонбас


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