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МИД: решение суда РФ о россиянах на Донбассе укрепит позицию Украины в международных судах

Четверг, 16 декабря 2021, 16:20
МИД: решение суда РФ о россиянах на Донбассе укрепит позицию Украины в международных судах
ЗДАНИЕ МИД. ФОТО МИХАИЛА ТКАЧА, УП

В МИД считают, что признание в решении российского суда присутствия вооруженных сил России на временно оккупированном Донбассе укрепит позицию Украины в международных судах.

Об этом заявил спикер украинского МИД Олег Николенко в комментарии "Европейской правде".

"Кировской районный суд Ростова-на-Дону подписал России явку с повинной. Признание в решении российского суда присутствия вооруженных сил Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины является очередным убедительным нивелированием ключевого аргумента Москвы о якобы "внутриукраинском" характере конфликта на Донбассе", - отметил он.

На этот раз РФ собственноручно создала юридический прецедент, четко зафиксировавший ее статус как стороны международного вооруженного конфликта, считает Николенко.

"Это решение укрепит позицию Украины в производствах против России в международных судебных инстанциях. Российским юристам станет все труднее называть белое черным, а черное белым. Вердикт ростовского судьи приблизил привлечение российских властей к международно-правовой ответственности", - добавил спикер МИД Украины.

Напомним, Кировский районный суд Ростова-на-Дону раскрыл информацию о поставках продовольствия российской армии, расположенной на Востоке Украины.

Как говорится в приговоре, российским военным раз в две недели отправляли 1300 тонн продовольствия из Ростовской области.

Приговор был вынесен в ноябре 2021 года по уголовному делу о коррупции, его текст опубликован на сайте суда. В тексте приговора сообщается, что поставки проходили как минимум в 2018 и 2019 году.

Россия всегда отрицала участие своих военнослужащих в боевых действиях на Востоке Украины, утверждая, что украинским войскам там противостоит "народная милиция", состоящая из жителей Донбасса, где граждане России могут присутствовать только как добровольцы.

Темы: МИДРосcияДонбасс
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