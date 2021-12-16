Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

МИД: решение суда РФ о россиянах на Донбассе укрепит позицию Украины в международных судах

Четверг, 16 декабря 2021, 17:20
ЗДАНИЕ МИД. ФОТО МИХАИЛА ТКАЧА, УП

В МИД считают, что признание в решении российского суда присутствия вооруженных сил России на временно оккупированном Донбассе укрепит позицию Украины в международных судах.

Об этом заявил спикер украинского МИД Олег Николенко в комментарии "Европейской правде".

"Кировской районный суд Ростова-на-Дону подписал России явку с повинной. Признание в решении российского суда присутствия вооруженных сил Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины является очередным убедительным нивелированием ключевого аргумента Москвы о якобы "внутриукраинском" характере конфликта на Донбассе", - отметил он.

На этот раз РФ собственноручно создала юридический прецедент, четко зафиксировавший ее статус как стороны международного вооруженного конфликта, считает Николенко.

"Это решение укрепит позицию Украины в производствах против России в международных судебных инстанциях. Российским юристам станет все труднее называть белое черным, а черное белым. Вердикт ростовского судьи приблизил привлечение российских властей к международно-правовой ответственности", - добавил спикер МИД Украины.

Напомним, Кировский районный суд Ростова-на-Дону раскрыл информацию о поставках продовольствия российской армии, расположенной на Востоке Украины.

Как говорится в приговоре, российским военным раз в две недели отправляли 1300 тонн продовольствия из Ростовской области.

Приговор был вынесен в ноябре 2021 года по уголовному делу о коррупции, его текст опубликован на сайте суда. В тексте приговора сообщается, что поставки проходили как минимум в 2018 и 2019 году.

Россия всегда отрицала участие своих военнослужащих в боевых действиях на Востоке Украины, утверждая, что украинским войскам там противостоит "народная милиция", состоящая из жителей Донбасса, где граждане России могут присутствовать только как добровольцы.

Темы: МИДРосcияДонбасс
powered by lun.ua
Главное сегодня

Порошенко подписали подозрение в госизмене

Возвращение к выборам с мажоритаркой поддержат более 300 нардепов – Арахамия

фотоЗеленский в Гуте, где праздновали юбилей Ермака, проводит встречу с двумя президентами

таблицаВо втором туре выборов Зеленский имеет наибольшее преимущество только над Бойко

Налоговая отменит доначисление "Синево" 1,1 миллиарда – Гетманцев

Двое бойцов подорвались на взрывчатке в зоне ООС: состояние одного – тяжелое

Все новости...
МИД
Кулеба: уже четверть стран ЕС официально поддерживают вступление Украины
Украина на контакте с журналистом Цымбалюком, которого в РФ обвиняют в экстремизме – МИД
Россия запустила фейк об украинском посольстве, чтобы скрыть свой скандал – МИД
Последние новости
15:57
Зеленский о ядерном оружии в Беларуси: Такими вещами играть нельзя
15:56
Давосский форум снова перенесли
15:42
Стало известно, сколько будет стоить пробное ЗНО-2022
15:37
В Германии задержали руководителя Генштаба Грузии времен Саакашвили
15:31
Порошенко подписали подозрение в госизмене
15:15
Регулятор повысил тарифы облэнерго на 10-20%
15:14
Турчинов: Порошенко будет ходить на допросы, когда вернется из-за границы
15:10
Пленнице боевиков ОРДО нужна срочная госпитализация – Денисова
15:10
фотоУ тех, кто отправляется в оккупированный Крым, пограничники изымают оружие и патроны
15:07
В Украине "антирекорд" по вакцинации – Радуцкий
Все новости...