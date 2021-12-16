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У львівському аеропорту через негоду скасували рейси, частина літаків приземлялися в Борисполі

Четвер, 16 грудня 2021, 17:28
фото: facebook-сторінка "міжнародний аеропорт "львів"

Через складні погодні умови у Львівському міжнародному аеропорту ім. Данила Галицького скасували кілька міжнародних рейсів, частину літаків скерували на посадку до Міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Джерело: пресслужба Львівського аеропорту

Деталі: У летовищі скасували міжнародні авіарейси, призначені на 16 грудня: 

  • авіакомпанії Pegasus за маршрутами "Львів – Стамбул", "Стамбул – Львів";
  • польських авіаліній LOT765/766 "Львів – Варшава" і "Варшава – Львів".
  • Ryanair "Львів – Рига" 3279

Об 11:00 пресслужба повідомляла, що рейс авікомпанії Ryanair "Рига – Львів" 3280 приземлився в Борисполі. Він повинен був вилетіти до Львова о 10:35. 

Також у "Борисполі" приземлилися літаки за рейсами:

  • Ryanair 3121 Краків - Львів;
  • Ryanair 3124 Дюссельдорф – Львів;
  • Azur Air 3448 Марса - Алам - Львів

Рейс WizzAir 4485 "Лондон – Львів" сів у Кошице (Словаччина).

Внутрішні рейси авіакомпанії "Роза Вітрів" (Windrose) "Київ - Львів; Львів - Київ" 161/162 будуть об’єднані рейсами 163/164. Для їх перевезення авіакомпанія залучить більший літак - Airbus 321. Запланований виліт до Львова о 16.45, а виліт зі Львова до Києва о 17.35.

Об 11:00 пресслужба летовища повідомляла також, що затримується рейс "Київ – Львів" компанії Air Ocean Airlines. Його виліт планували перенести до 14:00.

О 17:00 в пресслужбі повідомили, що погодні умови поліпшуються й літаки відновили вильоти й посадку на злітно-посадковій смузі летовища. Утім, закликали пасажирів стежити за оновленням інформації на сайті.

Видимість на злітно-посадковій смузі
Видимість на злітно-посадковій смузі
Фото: facebook-сторінка аеропорту
Видимість на злітно-посадковій смузі
Видимість на злітно-посадковій смузі
Фото: facebook-сторінка аеропорту
Наслідки негоди на летовищі
Наслідки негоди на летовищі
Фото: facebook-сторінка аеропорту

Що було раніше: Синоптики оголосили штормове попередження на 16 грудня в західних та східних областях через сильний туман. Прогнозували погіршення видимості до 200-500 м, а в західних областях також ожеледицю.

Українська правда
Теми: Львівавіааеропортпогода


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