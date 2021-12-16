У львівському аеропорту через негоду скасували рейси, частина літаків приземлялися в Борисполі
Через складні погодні умови у Львівському міжнародному аеропорту ім. Данила Галицького скасували кілька міжнародних рейсів, частину літаків скерували на посадку до Міжнародного аеропорту "Бориспіль".
Джерело: пресслужба Львівського аеропорту
Деталі: У летовищі скасували міжнародні авіарейси, призначені на 16 грудня:
- авіакомпанії Pegasus за маршрутами "Львів – Стамбул", "Стамбул – Львів";
- польських авіаліній LOT765/766 "Львів – Варшава" і "Варшава – Львів".
- Ryanair "Львів – Рига" 3279
Об 11:00 пресслужба повідомляла, що рейс авікомпанії Ryanair "Рига – Львів" 3280 приземлився в Борисполі. Він повинен був вилетіти до Львова о 10:35.
Також у "Борисполі" приземлилися літаки за рейсами:
- Ryanair 3121 Краків - Львів;
- Ryanair 3124 Дюссельдорф – Львів;
- Azur Air 3448 Марса - Алам - Львів
Рейс WizzAir 4485 "Лондон – Львів" сів у Кошице (Словаччина).
Внутрішні рейси авіакомпанії "Роза Вітрів" (Windrose) "Київ - Львів; Львів - Київ" 161/162 будуть об’єднані рейсами 163/164. Для їх перевезення авіакомпанія залучить більший літак - Airbus 321. Запланований виліт до Львова о 16.45, а виліт зі Львова до Києва о 17.35.
Об 11:00 пресслужба летовища повідомляла також, що затримується рейс "Київ – Львів" компанії Air Ocean Airlines. Його виліт планували перенести до 14:00.
О 17:00 в пресслужбі повідомили, що погодні умови поліпшуються й літаки відновили вильоти й посадку на злітно-посадковій смузі летовища. Утім, закликали пасажирів стежити за оновленням інформації на сайті.
Що було раніше: Синоптики оголосили штормове попередження на 16 грудня в західних та східних областях через сильний туман. Прогнозували погіршення видимості до 200-500 м, а в західних областях також ожеледицю.