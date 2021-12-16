Во львовском аэропорту из-за тумана отменили рейсы, часть самолетов приземлились в Борисполе
Из-за сложных погодных условий во Львовском международном аэропорту имени Данила Галицкого отменили несколько международных рейсов, часть самолетов направили на посадку в Международный аэропорт "Борисполь".
Источник: пресс-служба Львовского аэропорта
Детали: В аэропорту отменили международные авиарейсы, назначенные на 16 декабря:
- авиакомпании Pegasus по маршрутам "Львов - Стамбул", "Стамбул - Львов";
- польских авиалиний LOT765/766 "Львов - Варшава" и "Варшава - Львов";
- Ryanair 3279 "Львов - Рига" .
В 11:00 пресс-служба сообщала, что рейс авиакомпании Ryanair "Рига - Львов" 3280 приземлился в Борисполе. Он должен был вылететь во Львов в 10:35.
Также в Борисполе приземлились самолеты по рейсам:
- Ryanair 3121 "Краков – Львов" приземлился
- Ryanair 3124 Дюссельдорф – Львов;
- 3448 Марса – Алам – Львов
Рейс WizzAir 4485 "Лондон - Львов" сел в Кошице (Словакия).
Внутренние рейсы авиакомпании "Роза Ветров" (Windrose) "Киев – Львов; Львов – Киев" 161/162 будут объединены рейсами 163/164. Для их перевозки авиакомпания привлечет больший самолет – Airbus 321. Планируемый вылет во Львов в 16.45, а вылет из Львова в Киев в 17.35.
В 11:00 пресс-служба аэродрома сообщала также, что задерживается рейс "Киев - Львов" компании Air Ocean Airlines. Его вылет планировали перенести к 14:00.
В 17:00 в пресс-службе сообщили, что погодные условия улучшаются и самолеты возобновили вылеты и посадку на взлетно-посадочной полосе аэропорта. Призывали пассажиров следить за обновлением информации на сайте.
Что было раньше: Синоптики объявили штормовое предупреждение на 16 декабря в западных и восточных областях из-за сильного тумана. Прогнозировали ухудшение видимости до 200-500 м, а в западных областях также гололедицу.