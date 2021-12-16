Во львовском аэропорту из-за тумана отменили рейсы, часть самолетов приземлились в Борисполе

Из-за сложных погодных условий во Львовском международном аэропорту имени Данила Галицкого отменили несколько международных рейсов, часть самолетов направили на посадку в Международный аэропорт "Борисполь".

Источник: пресс-служба Львовского аэропорта

Детали: В аэропорту отменили международные авиарейсы, назначенные на 16 декабря:

авиакомпании Pegasus по маршрутам "Львов - Стамбул", "Стамбул - Львов";

польских авиалиний LOT765/766 "Львов - Варшава" и "Варшава - Львов";

Ryanair 3279 "Львов - Рига" .

В 11:00 пресс-служба сообщала, что рейс авиакомпании Ryanair "Рига - Львов" 3280 приземлился в Борисполе. Он должен был вылететь во Львов в 10:35.

Также в Борисполе приземлились самолеты по рейсам:

Ryanair 3121 "Краков – Львов" приземлился

Ryanair 3124 Дюссельдорф – Львов;

3448 Марса – Алам – Львов

Рейс WizzAir 4485 "Лондон - Львов" сел в Кошице (Словакия).

Внутренние рейсы авиакомпании "Роза Ветров" (Windrose) "Киев – Львов; Львов – Киев" 161/162 будут объединены рейсами 163/164. Для их перевозки авиакомпания привлечет больший самолет – Airbus 321. Планируемый вылет во Львов в 16.45, а вылет из Львова в Киев в 17.35.

В 11:00 пресс-служба аэродрома сообщала также, что задерживается рейс "Киев - Львов" компании Air Ocean Airlines. Его вылет планировали перенести к 14:00.

В 17:00 в пресс-службе сообщили, что погодные условия улучшаются и самолеты возобновили вылеты и посадку на взлетно-посадочной полосе аэропорта. Призывали пассажиров следить за обновлением информации на сайте.

Видимость на взлётно-посадочной полосе Фото: facebook-страница аэропорта

Видимость на взлетно-посадочной полосе Фото: facebook-страница аэропорта

Погодные условия в аэропорту Фото: facebook-страница аэропорта

Что было раньше: Синоптики объявили штормовое предупреждение на 16 декабря в западных и восточных областях из-за сильного тумана. Прогнозировали ухудшение видимости до 200-500 м, а в западных областях также гололедицу.