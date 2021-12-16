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На Донбасі поранили українського бійця

Четвер, 16 грудня 2021, 16:33
На Донбасі поранили українського бійця
ФОТО З FACEBOOK ШТАБУ ООС

В зоні проведення операції об’єднаннях сил на Донбасі отримав бойове поранення український військовослужбовець.  

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння…

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний".

Деталі: Повідомляється, що українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Передісторія:

  • Раніше повідомлялося, що 15 грудня з боку бойовиків на Донбасі було 9 порушень режиму припинення вогню, 5 з них - з забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Втрат серед українських військових не було.

Українська правда

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Теми: ООСДонбас
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