На Донбассе ранили украинского бойца
Четверг, 16 декабря 2021, 16:33
В зоне проведения операции в объединениях сил получил боевое ранение украинский военнослужащий.
Источник: сообщение штаба ООС
Дословно: "С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения…
В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное".
Детали: Сообщается, что украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что 15 декабря со стороны боевиков на Донбассе было 9 нарушений режима прекращения огня, 5 из них – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Потерь среди украинских военных не было.