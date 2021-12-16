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На Донбассе ранили украинского бойца

Четверг, 16 декабря 2021, 16:33
На Донбассе ранили украинского бойца

В зоне проведения операции в объединениях сил получил боевое ранение украинский военнослужащий.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения…

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное".

Детали: Сообщается, что украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Предыстория:

  • Ранее сообщалось, что 15 декабря со стороны боевиков на Донбассе было 9 нарушений режима прекращения огня, 5 из них – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Потерь среди украинских военных не было.

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Темы: ООСДонбасс
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