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У Києві викрили схему збуту фальсифікованих ліків онкопацієнтам 

Четвер, 16 грудня 2021, 18:35
Ілюстративне фото pixabay

Правоохоронці викрили схему збуту фальсифікованих медичних препаратів, які призначалися пацієнтам з онкозахворюваннями.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури, повідомлення поліції Києва

Деталі: У ході досудового розслідування силовики дізналися, що міжнародними рейсовими автобусами та літаками до України завозили фальсифіковані онкопрепарати.

Зловмисники пропонували придбати на Інтернет-форумах підроблені ліки "замовникам", вдаючи, що це залишки від родичів інших онкопацієнтів. Ліки віддавали їх особисто або надсилали поштою. Зловмисники збували "фальсифікат" в Києві та Львові.

16 грудня за ухвалою суду правоохоронці провели обшуки в організаторів схеми, вилучивши значну кількість цих медпрепаратів, гроші, банківські карти, комп’ютери, мобільні телефони та сім-картки.

За оцінками прокурорів, загальна сума вилученого "фальсифікату" становить близько 1 мільйона гривень.

У поліції коментують, що в цих препаратів були підроблені сертифікати. У коментарі "Українській правді" в прокуратурі пояснили, що до України вилучені ліки потрапляли не з території країни-виробника. Прокурори призначать відповідні експертизи, щоби з’ясувати якість цих препаратів.

За скоєне організаторам схеми загрожує покарання у вигляді десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. 

До справи, окрім поліцейських, залучили працівників Служби безпеки.

Результати обшуків в офісі організаторів схеми
Результати обшуків в офісі організаторів схеми
Фото: Національна поліція в місті Києві
Пакунок з вилученими
Пакунок з вилученими "фальсифікованими" препаратами
фото: київська міська прокуратура

Українська правда
Теми: прокуратураполіціякриміналлікимедицина


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