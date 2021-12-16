У Києві викрили схему збуту фальсифікованих ліків онкопацієнтам 

Правоохоронці викрили схему збуту фальсифікованих медичних препаратів, які призначалися пацієнтам з онкозахворюваннями.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури, повідомлення поліції Києва

Деталі: У ході досудового розслідування силовики дізналися, що міжнародними рейсовими автобусами та літаками до України завозили фальсифіковані онкопрепарати.

Зловмисники пропонували придбати на Інтернет-форумах підроблені ліки "замовникам", вдаючи, що це залишки від родичів інших онкопацієнтів. Ліки віддавали їх особисто або надсилали поштою. Зловмисники збували "фальсифікат" в Києві та Львові.

16 грудня за ухвалою суду правоохоронці провели обшуки в організаторів схеми, вилучивши значну кількість цих медпрепаратів, гроші, банківські карти, комп’ютери, мобільні телефони та сім-картки.

За оцінками прокурорів, загальна сума вилученого "фальсифікату" становить близько 1 мільйона гривень.

У поліції коментують, що в цих препаратів були підроблені сертифікати. У коментарі "Українській правді" в прокуратурі пояснили, що до України вилучені ліки потрапляли не з території країни-виробника. Прокурори призначать відповідні експертизи, щоби з’ясувати якість цих препаратів.

За скоєне організаторам схеми загрожує покарання у вигляді десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

До справи, окрім поліцейських, залучили працівників Служби безпеки.

Результати обшуків в офісі організаторів схеми Фото: Національна поліція в місті Києві