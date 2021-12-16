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В Киеве разоблачили схему сбыта фальсифицированных лекарств онкопациентам

Четверг, 16 декабря 2021, 17:35
В Киеве разоблачили схему сбыта фальсифицированных лекарств онкопациентам
Иллюстративное фото pixabay

Правоохранители разоблачили схему сбыта фальсифицированных медицинских препаратов, которые назначались пациентам с онкозаболеваниями.

Источник: прессслужба Киевской городской прокуратуры, сообщение полиции Киева

Детали: В ходе досудебного расследования силовики узнали, что международными рейсовыми автобусами и самолетами в Украину завозили фальсифицированные онкопрепараты.

Злоумышленники предлагали приобрести на Интернет-форумах поддельные лекарства "заказчикам", делая вид, что это остатки от родственников других онкопациентов. Лекарство отдавали их лично или отправляли по почте. Злоумышленники сбывали "фальсификат" в Киеве и Львове.

16 декабря, согласно постановлению суда, правоохранители провели обыски у организаторов схемы, изъяв значительное количество этих медпрепаратов, деньги, банковские карты, компьютеры, мобильные телефоны и сим-карты.

По оценкам прокуроров, общая сумма изъятого "фальсификата" составляет около 1 миллиона гривен.

В полиции комментируют, что у этих препаратов были подделаны сертификаты. В комментарии "Украинской правде" в прокуратуре объяснили, что в Украину изъятые лекарства попадали не с территории страны-производителя. Прокуроры назначат соответствующие экспертизы, чтобы выяснить качество этих препаратов.

За совершенное организаторам схемы грозит наказание в виде десяти лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

К делу кроме полицейских привлекли работников Службы безопасности.

Результаты обысков в офисе организаторов схемы
Результаты обысков в офисе организаторов схемы
Фото: Национальная полиция в городе Киев
Пачка с изьятыми подделанными лекарствами
Пачка с изьятыми подделанными лекарствами
Фото: Киевская городская прокуратура

Украинская правда

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Темы: прокуратураполициякриминаллекарствамедицина
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