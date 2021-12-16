Спецоперація у Вишневому: суд відправив під домашній арешт стрільця, якого брали штурмом

Суд відправив під цілодобовий домашній арешт чоловіка, який 14 грудня влаштував стрілянину по людях у місті Вишневому Київської області.

Джерело: речниця Бучанського районного управління поліції Яна Єрмоленко в коментарі УП

Деталі: Рішення виніс Києво-Святошинський суд Київської області.

У середу затриманому оголосили підозру за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу – хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї.

Суд обрав мірою запобіжного заходу цілодобовий домашній арешт.

Мотиви вчинку чоловіка правоохоронці ще з’ясовують.

Вилучену при штурмі квартири зброю направили на експертизу.

Що передувало: 14 грудня в результаті спецоперації правоохоронці затримали 37-річного уродженця Луганщини, який стріляв по робітниках комунального підприємства, які приїхали виконувати роботи поблизу його дому

За версією поліції, опівдні чоловік вистрілив в напрямку людей й зачинився у квартирі багатоповерхівки.

Поліцейські спільно зі спецпризначенцями здійснили штурм. За версією правоохоронців, чоловік переміщувався між двома квартирами, в одній була зброя, а в іншій виявили його самого.