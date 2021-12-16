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Спецоперация в Вишневом: суд отправил под домашний арест стрелка, которого брали штурмом

Четверг, 16 декабря 2021, 18:59
фото полиции

Суд отправил под круглосуточный домашний арест мужчину, который 14 декабря устроил стрельбу по людям в городе Вишневом Киевской области.

Источник: спикер Бучанского районного управления полиции Яна Ермоленко в комментарии УП

Детали: Решение вынес Киево-Святошинский суд Киевской области.

В среду задержанному объявили подозрение по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса – хулиганство с применением огнестрельного оружия.

Суд избрал мерой пресечения круглосуточный домашний арест.

Мотивы поступка мужчины правоохранители еще выясняют.

Изъятое при штурме квартиры оружие направлено на экспертизу.

Что предшествовало: 14 декабря в результате спецоперации правоохранители задержали 37-летнего уроженца Луганщины, стрелявшего по работникам коммунального предприятия, приехавшим выполнять работы возле его дома

По версии полиции, в полдень мужчина выстрелил в направлении людей и закрылся в квартире многоэтажки.

Полицейские совместно со спецназовцами провели штурм. По версии правоохранителей, мужчина перемещался между двумя квартирами, в одной было оружие, а в другой обнаружили его самого.

Валентина Романенко, УП
Темы: ВишневоеполицияКиевская область
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