Спецоперация в Вишневом: суд отправил под домашний арест стрелка, которого брали штурмом
Суд отправил под круглосуточный домашний арест мужчину, который 14 декабря устроил стрельбу по людям в городе Вишневом Киевской области.
Источник: спикер Бучанского районного управления полиции Яна Ермоленко в комментарии УП
Детали: Решение вынес Киево-Святошинский суд Киевской области.
В среду задержанному объявили подозрение по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса – хулиганство с применением огнестрельного оружия.
Суд избрал мерой пресечения круглосуточный домашний арест.
Мотивы поступка мужчины правоохранители еще выясняют.
Изъятое при штурме квартиры оружие направлено на экспертизу.
Что предшествовало: 14 декабря в результате спецоперации правоохранители задержали 37-летнего уроженца Луганщины, стрелявшего по работникам коммунального предприятия, приехавшим выполнять работы возле его дома
По версии полиции, в полдень мужчина выстрелил в направлении людей и закрылся в квартире многоэтажки.
Полицейские совместно со спецназовцами провели штурм. По версии правоохранителей, мужчина перемещался между двумя квартирами, в одной было оружие, а в другой обнаружили его самого.