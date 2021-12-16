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Збірна України дізналася суперників по Лізі націй на наступний сезон

Четвер, 16 грудня 2021, 19:40
фото УЄФА з сайту УАФ

Національна збірна України з футболу у розіграші дивізіону В Ліги Націй сезону 2022/2023 буде грати в групі 1. Суперниками синьо-жовтих будуть команди Шотландія, Ірландія та Вірменія.

Джерело: жеребкування, що пройшло у четвер 16 грудня у швейцарському Ньоні.

Деталі: Збірна України при жеребкуванні дивізіону В Ліги націй перебувала у першому кошику. Перші чотири тури турніру пройдуть у червні 2022 року, а ще два у вересні цього ж року. Переможці груп дивізіону В піднімуться до елітного дивізіону, а команди, що фінушують на останній позиції опускаються у нижчу групу.

Нагадаємо, що у попередньому розіграші Ліги націй збірна України грала у дивізіоні А за підсумками якого посіла останнє місце в групі після скандальної технічної поразки від команди Швейцарії і вибула до нижчого дивізіону.

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол


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