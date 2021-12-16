Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Сборная Украины узнала соперников по Лиге наций на следующий сезон

Четверг, 16 декабря 2021, 19:40
фото УЕФА с сайта УАФ

Национальная сборная Украины по футболу в розыгрыше дивизиона В Лиге Наций сезона 2022/2023 будет играть в группе 1. Соперниками сине-желтых будут команды Шотландии, Ирландии и Армении.

Источник: жеребьевка, прошедшая в четверг 16 декабря в швейцарском Ньоне.

Детали: Сборная Украины при жеребьевке дивизиона В Лиге наций находилась в первой корзине. Первые четыре тура турнира пройдут в июне 2022 года, а два в сентябре этого же года. Победители групп дивизиона В поднимутся в элитный дивизион, а команды, финиширующие на последней позиции опускаются в низшую группу.

Напомним, что в предварительном розыгрыше Лиги наций сборная Украины играла в дивизионе А по итогам которого заняла последнее место в группе после скандального технического поражения от команды Швейцарии и выбыла в низший дивизион.

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол
powered by lun.ua
Главное сегодня

Порошенко подписали подозрение в госизмене

Возвращение к выборам с мажоритаркой поддержат более 300 нардепов – Арахамия

фотоЗеленский в Гуте, где праздновали юбилей Ермака, проводит встречу с двумя президентами

таблицаВо втором туре выборов Зеленский имеет наибольшее преимущество только над Бойко

Налоговая отменит доначисление "Синево" 1,1 миллиарда – Гетманцев

Двое бойцов подорвались на взрывчатке в зоне ООС: состояние одного – тяжелое

Все новости...
футбол
"Динамо" и "Шахтер" узнали соперников по 1/4 финала Кубка Украины
Итальянский ФК одержал первую победу под руководством Андрея Шевченко
"Заря" дала бой "Динамо": киевляне уходят в зиму на втором месте
Последние новости
15:57
Зеленский о ядерном оружии в Беларуси: Такими вещами играть нельзя
15:56
Давосский форум снова перенесли
15:42
Стало известно, сколько будет стоить пробное ЗНО-2022
15:37
В Германии задержали руководителя Генштаба Грузии времен Саакашвили
15:31
Порошенко подписали подозрение в госизмене
15:15
Регулятор повысил тарифы облэнерго на 10-20%
15:14
Турчинов: Порошенко будет ходить на допросы, когда вернется из-за границы
15:10
Пленнице боевиков ОРДО нужна срочная госпитализация – Денисова
15:10
фотоУ тех, кто отправляется в оккупированный Крым, пограничники изымают оружие и патроны
15:07
В Украине "антирекорд" по вакцинации – Радуцкий
Все новости...