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Сборная Украины узнала соперников по Лиге наций на следующий сезон

Четверг, 16 декабря 2021, 18:40
Сборная Украины узнала соперников по Лиге наций на следующий сезон
фото УЕФА с сайта УАФ

Национальная сборная Украины по футболу в розыгрыше дивизиона В Лиге Наций сезона 2022/2023 будет играть в группе 1. Соперниками сине-желтых будут команды Шотландии, Ирландии и Армении.

Источник: жеребьевка, прошедшая в четверг 16 декабря в швейцарском Ньоне.

Детали: Сборная Украины при жеребьевке дивизиона В Лиге наций находилась в первой корзине. Первые четыре тура турнира пройдут в июне 2022 года, а два в сентябре этого же года. Победители групп дивизиона В поднимутся в элитный дивизион, а команды, финиширующие на последней позиции опускаются в низшую группу.

Напомним, что в предварительном розыгрыше Лиги наций сборная Украины играла в дивизионе А по итогам которого заняла последнее место в группе после скандального технического поражения от команды Швейцарии и выбыла в низший дивизион.

Николай Аврамчук для УП

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Темы: футбол
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