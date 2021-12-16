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Ірану висунули ультиматум у зв’язку з компенсаціями за збиття літака МАУ

Четвер, 16 грудня 2021, 18:54
Ірану висунули ультиматум у зв’язку з компенсаціями за збиття літака МАУ
Родичі 11 українців, які загинули на борту літака "МАУ" в Ірані, кладуть квіти до меморіалу в лютому 2020 року. фото: getty images

Міжнародна група з координації допомоги жертвам збитого літака МАУ під Тегераном вимагає, щоб іранська сторона до 5 січня 2022 року підтвердила свою готовність брати участь у переговорах щодо відшкодувань за збиття рейсу.

Про це йдеться у заяві групи, оприлюдненій на сайті МЗС, повідомляє "Європейська правда".

Відзначається, що 16 грудня міжнародна група, до якої входять представники Канади, Швеції, Британії та України, провели віртуальну зустріч. 

Вони обговорили відповідь Ірану на свою пропозицію щодо обговорення відшкодування за збиття рейсу МАУ та надіслали ще один запит, яким запросили Іран обговорити питання стосовно претензій та вимог групи в контексті відшкодування збитків протягом тижня з 17 січня 2022 року. 

Група відзначила, що Іран виявляє "очевидне небажання"  конструктивно та вчасно вирішувати це питання.

Тому у зверненні до Ірану зазначається, що іранська сторона має до 5 січня 2022 року підтвердити свою готовність брати участь у переговорах з Координаційною групою. 

У іншому разі група дійде до висновку, що подальші спроби домовитися про відшкодування з Іраном марні. 

"Координаційній групі доведеться серйозно розглянути інші шляхи вирішення цього питання в рамках міжнародного права. Минуло майже два роки з моменту збиття рейсу PS752, втім Ісламська Республіка Іран досі не виявила зацікавленості у дотриманні своїх міжнародно-правових зобов’язань. Терпіння Координаційної групи вичерпується", - сказано у заяві.

У січні 2020 року, після трьох днів заперечень перед значним числом доказів, Іран нарешті визнав, що його воєнізована Революційна гвардія помилково збила український літак МАУ двома ракетами класу "земля-повітря".

У цій справі Іран пред'явив звинувачення десяти посадовцям. Це сталося за місяць після того, як Іран зіткнувся з різкою міжнародною критикою за публікацію остаточного звіту, в якому забиття літака пояснили людською помилкою, але не називали винних.

Влітку на переговорах у Києві іранська делегація повідомила про готовність до виплати компенсацій українським родинам загиблих у катастрофі МАУ в розмірі 150 тисяч доларів за кожного загиблого, однак Україна відкинула цю пропозицію.

"Українська правда" в Threads

Теми: катастрофа МАУ в ІраніІранУкраїнадипломатичні відносини
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