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Ирану выдвинули ультиматум в связи с компенсациями за сбитый самолет МАУ

Четверг, 16 декабря 2021, 18:54
Ирану выдвинули ультиматум в связи с компенсациями за сбитый самолет МАУ
родственники 11 граждан Украины, погибших в авиакатастрофе в Иране, кладут цветы к мемориалу в феврале 2020 года. фото: getty images

Международная группа по координации помощи жертвам сбитого самолета МАУ под Тегераном требует, чтобы иранская сторона до 5 января 2022 года подтвердила свою готовность участвовать в переговорах по возмещениям за сбивание рейса.

Об этом говорится в заявлении группы, обнародованном на сайте МИД, сообщает "Европейская правда".

16 декабря международная группа, в которую входят представители Канады, Швеции, Британии и Украины, провели виртуальную встречу.

Они обсудили ответ Ирана на свое предложение об обсуждении возмещения за сбивание рейса МАУ и направили еще один запрос, которым пригласили Иран обсудить вопросы, касающиеся претензий и требований группы в контексте возмещения ущерба в течение недели с 17 января 2022 года.

Группа отметила, что Иран проявляет "очевидное нежелание" конструктивно и вовремя решать этот вопрос.

Поэтому в обращении к Ирану отмечается, что иранская сторона должна до 5 января 2022 подтвердить свою готовность участвовать в переговорах с Координационной группой.

В противном случае группа приходит к выводу, что дальнейшие попытки договориться о возмещении с Ираном напрасны.

"Координационной группе придется серьезно рассмотреть другие пути решения этого вопроса в рамках международного права. Прошло почти два года с момента сбития рейса PS752, но Исламская Республика Иран до сих пор не проявила заинтересованности в соблюдении своих международно-правовых обязательств. Терпение Координационной группы исчерпывается", - сказано в заявлении.

В январе 2020 года, после трех дней возражений перед значительным числом доказательств, Иран наконец-то признал, что его военизированная Революционная гвардия ошибочно сбила украинский самолет МАУ двумя ракетами класса "земля-воздух".

По этому делу Иран предъявил обвинение десяти должностным лицам. Это произошло через месяц после того, как Иран столкнулся с резкой международной критикой за публикацию окончательного отчета, в котором сбивание самолета объяснили человеческой ошибкой, но не называли виновных.

Летом на переговорах в Киеве иранская делегация сообщила о готовности к выплате компенсаций украинским семьям погибших в крушении МАУ в размере 150 тысяч долларов за каждого погибшего, однако Украина отвергла это предложение.

"Украинская правда" в Threads

Темы: катастрофа МАУ в ИранеИранУкраинадипломатические отношения
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