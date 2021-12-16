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ЄС продовжив чинні економічні санкції проти Росії ще на півроку

Четвер, 16 грудня 2021, 21:26
фото: pixabay

Лідери країн ЄС вирішили продовжити чинні економічні санкції, запроваджені проти Росії, ще на 6 місяців.

Джерело: європейський редактор "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк

Пряма мова: "На тлі обговорень запровадження пакету більш жорстких санкцій проти Росії в разі повномасштабного наступу в Україну, лідери ЄС погодили продовження чинних економічних санкцій ще на 6 місяців".

Деталі: Економічні санкції Євросоюзу вперше були введені 31 липня 2014 року у відповідь на дії Росії з дестабілізації ситуації в Україні. 

Вони були посилені у вересні 2014 року, а в березні 2015 року Європейська рада погодилася пов'язати їх тривалість із виконанням Мінських угод.

З того час ЄС щопівроку продовжує дію економічних обмежень.

 Передісторія:

  • Джозвяк 7 грудня зі своїх джерел повідомляв, що продовження санкцій проти Росії вже погодили.
  • 15 грудня на саміті "Східного партнерства" в Брюсселі, лідери ЄС поділилися з президентом Володимиром Зеленським п’ятьма варіантами реагування на російське вторгнення в Україну. Найбільш пріоритетним розглядають посилення санкційного тиску, включно із заморожуванням проєкту "Північний потік – 2".

Українська правда
Теми: ЄСсанкціїРосіяокупація


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