ЄС продовжив чинні економічні санкції проти Росії ще на півроку

Лідери країн ЄС вирішили продовжити чинні економічні санкції, запроваджені проти Росії, ще на 6 місяців.

Джерело: європейський редактор "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк

Пряма мова: "На тлі обговорень запровадження пакету більш жорстких санкцій проти Росії в разі повномасштабного наступу в Україну, лідери ЄС погодили продовження чинних економічних санкцій ще на 6 місяців".

Деталі: Економічні санкції Євросоюзу вперше були введені 31 липня 2014 року у відповідь на дії Росії з дестабілізації ситуації в Україні.

Вони були посилені у вересні 2014 року, а в березні 2015 року Європейська рада погодилася пов'язати їх тривалість із виконанням Мінських угод.

З того час ЄС щопівроку продовжує дію економічних обмежень.

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