ЕС продлил действующие экономические санкции против России еще на полгода
Лидеры стран ЕС решили продлить действующие экономические санкции, введенные против России, еще на 6 месяцев.
Источник: европейский редактор "Радио Свобода" Рикард Джозвяк
Прямая речь: "На фоне обсуждений введения пакета более жестких санкций против России в случае полномасштабного наступления в Украину, лидеры ЕС согласовали продление действующих экономических санкций еще на 6 месяцев".
Детали: Экономические санкции Евросоюза впервые были введены 31 июля 2014 в ответ на действия России по дестабилизации ситуации в Украине.
Они были усилены в сентябре 2014 года, а в марте 2015 Европейский совет согласился связать их продолжительность с выполнением Минских соглашений.
С тех пор ЕС каждые полгода продолжает действие экономических ограничений.
Предыстория:
- Джозвяк 7 декабря из своих источников сообщал, что продление санкций против России уже согласовано.
- 15 декабря на саммите "Восточного партнерства" в Брюсселе лидеры ЕС поделились с президентом Владимиром Зеленским пятью вариантами реагирования на российское вторжение в Украину. Наиболее приоритетным рассматривают усиление санкционного давления, включая заморозку проекта "Северный поток - 2".