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ЕС продлил действующие экономические санкции против России еще на полгода

Четверг, 16 декабря 2021, 20:26
ЕС продлил действующие экономические санкции против России еще на полгода
фото: pixabay

Лидеры стран ЕС решили продлить действующие экономические санкции, введенные против России, еще на 6 месяцев.

Источник: европейский редактор "Радио Свобода" Рикард Джозвяк

Прямая речь: "На фоне обсуждений введения пакета более жестких санкций против России в случае полномасштабного наступления в Украину, лидеры ЕС согласовали продление действующих экономических санкций еще на 6 месяцев".

Детали: Экономические санкции Евросоюза впервые были введены 31 июля 2014 в ответ на действия России по дестабилизации ситуации в Украине.

Они были усилены в сентябре 2014 года, а в марте 2015 Европейский совет согласился связать их продолжительность с выполнением Минских соглашений.

С тех пор ЕС каждые полгода продолжает действие экономических ограничений.

Предыстория: 

  • Джозвяк 7 декабря из своих источников сообщал, что продление санкций против России уже согласовано.
  • 15 декабря на саммите "Восточного партнерства" в Брюсселе лидеры ЕС поделились с президентом Владимиром Зеленским пятью вариантами реагирования на российское вторжение в Украину. Наиболее приоритетным рассматривают усиление санкционного давления, включая заморозку проекта "Северный поток - 2".

Украинская правда

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Темы: ЕСсанкцииРосcияоккупация
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