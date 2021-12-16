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На переданных Украине катерах Island установят американское вооружение – командующий ВМС

Четверг, 16 декабря 2021, 23:28
Катер класса Island "Сумы". Фото "ArmyInform"

Командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заверил, что на катерах Island, которые США передали Украине, установят американское вооружение.

Источник: интервью Неижпапы информационному агентству "АрмияInform"

Прямая речь: "Что касается установки вооружения. Конечно, вооружение, установленное на "Славянск" и "Старобельск", — это лишь временное решение. Все катера будут оснащены вооружением производства США. Речь идет о 30-мм пушках и ракетах разного действия. Сейчас есть окончательное решение по их доукомплектованию, некоторые боеприпасы уже получены, поэтому в следующем году мы приступим к установке этих систем на все 5 катеров".

Детали: Кроме "Славянска" и "Старобельска", полученных Украиной в 2019 году, Неижпапа имел в виду также катера "Сумы" и "Фастов", переданных осенью этого года. Еще один катер Island готовят к передаче в США.

Неижпапа добавил, что к 2023 году готовят получить первый британский корвет типа ADA и оборудовать его соответствующим вооружением и военной техникой, чтобы в 2024 году ввести его в состав военного флота. Этот корвет уже выстроен на 80%.

Корвет строят в рамках совместного британско-украинского сотрудничества, согласованного в ноябре 2021 года.

Предыстория: 

  • 23 ноября два новых американских катера Island – "Сумы" и "Фастов" прибыли в Одессу. Предыдущую партию – "Старобельск" и "Славянск" ввели в состав ВМС в ноябре 2019 года.
  • В октябре британские журналисты заявляли, что Великобритания рассматривает вариант поставки Украине ракет класса "земля-земля".

Украинская правда
Темы: оружиефлотМинобороныСША
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