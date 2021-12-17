У світі виявили понад 700 тисяч нових випадків COVID-19

15 грудня у світі зафіксували 711 255 нових хворих на COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в США - 144 871 випадок, в Британії – 88 376, у Франції – 60 866. Крім того, в Німеччині – 53 057 хворих, в Іспанії – 28 900.

Україна, де 9 590 заражень, на 16 місці у світі, між Данією та Південною Кореєю, і на 12 в Європі.

6 549 людей у світі за добу померли. За цим показником (355 смертей) Україна на 5 місці у світі і на 4 серед країн Європи.

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Нагадаємо: 15 грудня в Україні госпіталізували з коронавірусом чи підозрою на нього 2 089 осіб, водночас одужали 25 499 осіб.