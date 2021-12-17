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В мире обнаружили более 700 тысяч новых случаев COVID-19

Пятница, 17 декабря 2021, 05:26
ФОТО: GETTY IMAGES

15 декабря в мире зафиксировали 711 255 новых больных COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности в США – 144 871 случай, в Британии – 88 376, во Франции – 60 866. Кроме того, в Германии – 53 057 больных,  в Испании – 28 900.

Украина, где 9 590 заражений, на 16 месте в мире, между Данией и Южной Кореей, и на 12 в Европе.

6 549 человек в мире за сутки умерли. По этому показателю (355 смертей) Украина на 5 месте в мире и 4 среди стран Европы.

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Напомним: 15 декабря в Украине госпитализировали с коронавирусом или подозрением на него 2089 человек, в то же время выздоровели 25499 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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