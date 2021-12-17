НАТО: Подальша агресія проти України дорого обійдеться

Північноатлантична рада НАТО закликала Росію негайно припинити ескалацію, наголосивши, що подальша агресія проти України "матиме величезні наслідки та дорого обійдеться".

Джерело: Північноатлантична рада НАТО

Дослівно: "Ми закликаємо Росію негайно припинити ескалацію, використовувати дипломатичні канали та дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань щодо прозорості військової діяльності…

Будь-яка подальша агресія проти України матиме величезні наслідки та дорого обійдеться".

Деталі: У НАТО додали, що готові до конструктивного діалогу із Росією, і підтвердили давнє запрошення Росії на засідання Ради Росія-НАТО у найближчому майбутньому. Зазначається, що "якщо Росія зробить конкретні кроки щодо зниження напруженості, ми готові працювати над зміцненням заходів довіри".

Також у НАТО зауважили, що відносини НАТО з Україною – це питання лише України та 30 союзників щодо НАТО.

Що передувало: Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у НАТО не бачать ознак сповільнення нарощування Росією військових сил поблизу кордонів України.