НАТО: Подальша агресія проти України дорого обійдеться
Північноатлантична рада НАТО закликала Росію негайно припинити ескалацію, наголосивши, що подальша агресія проти України "матиме величезні наслідки та дорого обійдеться".
Джерело: Північноатлантична рада НАТО
Дослівно: "Ми закликаємо Росію негайно припинити ескалацію, використовувати дипломатичні канали та дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань щодо прозорості військової діяльності…
Будь-яка подальша агресія проти України матиме величезні наслідки та дорого обійдеться".
Деталі: У НАТО додали, що готові до конструктивного діалогу із Росією, і підтвердили давнє запрошення Росії на засідання Ради Росія-НАТО у найближчому майбутньому. Зазначається, що "якщо Росія зробить конкретні кроки щодо зниження напруженості, ми готові працювати над зміцненням заходів довіри".
Також у НАТО зауважили, що відносини НАТО з Україною – це питання лише України та 30 союзників щодо НАТО.
Що передувало: Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у НАТО не бачать ознак сповільнення нарощування Росією військових сил поблизу кордонів України.