НАТО: Дальнейшая агрессия против Украины дорого обойдется

Североатлантический совет НАТО призвал Россию немедленно прекратить эскалацию, подчеркнув, что дальнейшая агрессия против Украины "будет иметь огромные последствия и дорого обойдется".

Источник: Североатлантический совет НАТО

Дословно: "Мы призываем Россию немедленно прекратить эскалацию, использовать дипломатические каналы и соблюдать свои международные обязательства насчет прозрачности военной деятельности…

Любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и обойдется дорого".

Детали: В НАТО добавили, что готовы к конструктивному диалогу с Россией, и подтвердили давнее приглашение России на заседание Совета Россия-НАТО в ближайшем будущем. Отмечается, что "если Россия предпримет конкретные шаги по снижению напряженности, мы готовы работать над укреплением мер доверия".

Также в НАТО отметили, что отношения НАТО с Украиной – это вопрос только Украины и 30 союзников по НАТО.

Что предшествовало: Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО не видят признаков замедления наращивания Россией военных сил вблизи границ Украины.