Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАТО: Дальнейшая агрессия против Украины дорого обойдется

Пятница, 17 декабря 2021, 06:29
НАТО: Дальнейшая агрессия против Украины дорого обойдется
ФОТО: GETTY IMAGES

Североатлантический совет НАТО призвал Россию немедленно прекратить эскалацию, подчеркнув, что дальнейшая агрессия против Украины "будет иметь огромные последствия и дорого обойдется".

Источник: Североатлантический совет НАТО

Дословно: "Мы призываем Россию немедленно прекратить эскалацию, использовать дипломатические каналы и соблюдать свои международные обязательства насчет прозрачности военной деятельности…

Любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и обойдется дорого".

Детали: В НАТО добавили, что готовы к конструктивному диалогу с Россией, и подтвердили давнее приглашение России на заседание Совета Россия-НАТО в ближайшем будущем. Отмечается, что "если Россия предпримет конкретные шаги по снижению напряженности, мы готовы работать над укреплением мер доверия".

Также в НАТО отметили, что отношения НАТО с Украиной – это вопрос только Украины и 30 союзников по НАТО.

Что предшествовало: Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО не видят признаков замедления наращивания Россией военных сил вблизи границ Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
НАТО
Чехия хочет начать переговоры о вступлении Украины в ЕС до конца 2023 года – президент
Зеленский об обещании членства в НАТО: Это не такая высокая цена за войну
Столтенберг об антитурецких акциях в Швеции: Это выгодно лишь тем, кто хочет раскола в НАТО
Последние новости
19:45
Россияне запустили ударные БПЛА с юга
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
18:13
ОбновленоОт российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
18:08
ГБР проверяет экс-замглавы Нацполиции Тишлека на незаконное обогащение
Все новости...
Реклама: