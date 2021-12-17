Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

НАТО: Дальнейшая агрессия против Украины дорого обойдется

Пятница, 17 декабря 2021, 07:29
ФОТО: GETTY IMAGES

Североатлантический совет НАТО призвал Россию немедленно прекратить эскалацию, подчеркнув, что дальнейшая агрессия против Украины "будет иметь огромные последствия и дорого обойдется".

Источник: Североатлантический совет НАТО

Дословно: "Мы призываем Россию немедленно прекратить эскалацию, использовать дипломатические каналы и соблюдать свои международные обязательства насчет прозрачности военной деятельности…

Любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и обойдется дорого".

Детали: В НАТО добавили, что готовы к конструктивному диалогу с Россией, и подтвердили давнее приглашение России на заседание Совета Россия-НАТО в ближайшем будущем. Отмечается, что "если Россия предпримет конкретные шаги по снижению напряженности, мы готовы работать над укреплением мер доверия".

Также в НАТО отметили, что отношения НАТО с Украиной – это вопрос только Украины и 30 союзников по НАТО.

Что предшествовало: Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО не видят признаков замедления наращивания Россией военных сил вблизи границ Украины.

Темы: НАТО
powered by lun.ua
Главное сегодня

Литва заявила о готовности передать Украине летальное оружие

Делегация Конгресса США посетила Украину

У США есть "четырехнедельное окно", чтобы предотвратить вторжение РФ в Украину – чиновник

фотоЧерниговский депутат насмерть сбил велосипедиста и пытался скрыться

Министры обороны Германии и Литвы жестко ответили на требования Кремля о "гарантиях безопасности"

Украинцы начали тратить свою тысячу из проекта єПідтримка

Все новости...
НАТО
Новости 16 декабря: Украина и НАТО, присутствие российских войск на Донбассе
НАТО утвердила гражданский и военный бюджет на 2022 год
Кулеба: Мы спросили у Столтенберга год, когда Украина станет членом НАТО
Последние новости
22:47
Законопроект о дистанционном голосовании могут внести после Нового года – Стефанчук
22:04
В Киеве и большинстве областей ночью и утром гололедица – синоптики
21:49
Следующие три уикенда в Украине будут длинными
20:51
В России заявили, что ЕС в сфере безопасности находится под полным контролем НАТО
20:40
Новости экономики: подписание законов, газ для ТЭС
20:16
Литва заявила о готовности передать Украине летальное оружие
19:38
В Брюсселе третий раз прошел многотысячный протест против Covid-политики правительства
19:14
Делегация Конгресса США посетила Украину
18:47
ПЦУ может ослабить или отменить пост на Новый год – Епифаний
18:20
"Омикрон" стал доминирующим штаммом коронавируса в Ирландии
Все новости...