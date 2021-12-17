НАТО оприлюднило жорстку заяву щодо РФ та наголосило на праві України визначати свою політику

Північноатлантична рада оприлюднила заяву, в якій попереджає Росію про наслідки у разі агресії проти України і покладає на неї відповідальність за нинішню напругу, а також наголошує, що РФ не має права втручатися в питання членства України в Альянсі.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву опублікували 16 грудня.

"Ми серйозно струбовані значним, неспровокованим і невиправданим нарощуванням Росією сил біля кордонів України останніми місяцями, та відкидаємо неправдиві заяви РФ про нібито провокації з боку України й НАТО", - йдеться у ній.

Країни-члени закликали Росію до негайної деескалації, прозорості у її військвоих маневрах та використання дипломатичних каналів.

"Ми серйозно оцінюємо наслідки нинішньої ситуації на безпеку Альянсу. Ми завжи будемо рішуче реагувати на будь-яке погіршення нашої безпекової ситуації, у тому числі шляхом посилення нашої колективної оборони, якщо це буде необхідно. НАТО вживатиме усіх необхідних заходів задля безпеки й оборони усіх союзників НАТО", - наголошує Північноатлантична рада.

Країни Альянсу підтвердили підтримку суверенітету й територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах і закликали Росію відвести війська від її кордонів.

"Будь-яка подальша агресія проти України буде мати масштабні наслідки і коштуватиме дорого… Ми підтримуємо право усіх країн визначати власне майбутнє і свою зовнішню політику без зовнішнього втручання. Відносини НАТО з Україною - це питання, що стосується виключно України і 30 союзників", - наголосила Північноатлантична рада.

У заяві додають, що Альянс готовий до змістовного діалогу з Росією і повторили запрошення на зустріч Ради НАТО-Росія.

"Ми обізнані із нещодавніми пропозиції Росії щодо безпеки у Європі. Ми чітко кажемо, що будь-який діалог із Росією має відбуватися на принципах взаємності, враховувати занепокоєння НАТО діями РФ, грунтуватися на фундаментальних принципах і засадничих документах щодо європейської безпеи і проходти у консультаціях з європейськими партнерами НАТО", - зазначають у комюніке. .

Якщо Росія зробить конкретні кроки для послаблення напруги, ми готові працювати над заходами для розбудови довіри. ОБСЄ також є відповідним майданчиком для цього", - додають у ньому.

16 грудня генсек НАТО після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Альянс не бачить ознак сповільнення нарощування Росією військових сил поблизу кордонів України.

Нагадаємо, Владімір Путін останнім часом у переговорах з лідерами країн Альянсу вимагає надати юридично зафіксовані гарантії, які виключають будь-яке подальше просування НАТО на схід та розміщення в України озброєння, яке нібито загрожує Росії.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг раніше вже відкинув російську вимогу.

Про загрози, з якими дуже скоро може стикнутися Україна на тлі ймовірних переговорів країн Заходу з Росією, читайте в статті: Нормандія від Байдена: що змінить та чим загрожує вхід США до переговорів по Донбасу.