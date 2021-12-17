В НАТО ответили на обвинения РФ в "провокациях" и отметили право Украины определять свою политику

Североатлантический совет опубликовал заявление, в котором предупреждает Россию о последствиях в случае агрессии против Украины и возлагает на неё ответственность за нынешнее напряжение, а также подчеркивает, что РФ не имеет права вмешиваться в членство Украины в Альянсе.

Как сообщает "Европейская правда", заявление было опубликовано 16 декабря.

"Мы серьезно обеспокоены значительным, неспровоцированным и неоправданным наращиванием Россией сил у границ Украины в последние месяцы, и отвергаем ложные заявления РФ о якобы провокациях со стороны Украины и НАТО", - говорится в ней.

Страны-члены призвали Россию к немедленной деэскалации, прозрачности в её военных маневрах и использованию дипломатических каналов.

"Мы серьезно оцениваем последствия нынешней ситуации на безопасность Альянса. Мы будем решительно реагировать на любое ухудшение нашей безопасности, в том числе путем усиления нашей коллективной обороны, если это будет необходимо. НАТО будет принимать все необходимые меры для безопасности и обороны всех союзников", - отмечает Североатлантический совет.

Страны Альянса подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в международно-признанных границах и призвали Россию отвести войска от её границ.

"Любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и будет стоить дорого… Мы поддерживаем право всех стран определять собственное будущее и свою внешнюю политику без внешнего вмешательства. Отношения НАТО с Украиной – это вопрос, касающийся исключительно Украины и 30 союзников", - подчеркнул Североатлантический совет.

В заявлении добавляют, что Альянс готов к содержательному диалогу с Россией и повторили приглашение на встречу Совета НАТО-Россия.

"Нам известно о недавних предложениях России по поводу безопасности в Европе. Мы ясно говорим, что любой диалог с Россией должен происходить на принципах взаимности, учитывать беспокойство НАТО по поводу действий РФ, основываться на фундаментальных принципах и основополагающих документах по поводу европейской безопасности и проходить в консультациях с европейскими партнерами НАТО" - отмечают в коммюнике.

"Если Россия предпримет конкретные шаги по ослаблению напряжения, мы готовы работать над мерами по развитию доверия. ОБСЕ также является подходящей площадкой для этого", - добавляют там.

16 декабря генсек НАТО после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Альянс не видит признаков замедления наращивания Россией военных сил вблизи границ Украины.

Напомним, Владимир Путин в последние дни в переговорах с лидерами стран Альянса требует дать юридически зафиксированные гарантии, исключающие любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в Украине вооружения, якобы угрожающего России.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее уже отверг российское требование.

Читайте также: Защитить Украину: как в НАТО договорились сдерживать РФ от вторжения на Донбасс