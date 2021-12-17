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Національну базу збірних з футболу побудують під Києвом

П'ятниця, 17 грудня 2021, 10:07
Фото pixabay.com

У селі Княжичі на Київщині планують побудувати національну бази збірних команд України з футболу.

Джерело: сайт Київської облдержадміністрації з посиланням на голову КОДА Василя Володіна

Пряма мова Володіна: "Обговорюємо перспективи будівництва національної бази збірних команд України з футболу. Наступного року плануємо виготовити проєктну документацію з метою подальшої реалізації проєкту".

Деталі: Повідомляється, що влітку у Княжичах представники Київської ОДА, Української асоціації футболу, ДТЕК "Київські регіональні мережі", Київоблгазу провели виїзну робочу нараду, де обговорили концепцію будівництва бази.

Наразі триває процедура відкритих торгів щодо розроблення проєктної документації по об’єкту.

У КОДА заявили, що проєкт буде реалізовуватись у рамках президентської програми "Велике будівництво".

Українська правда
Теми: Київська областьфутбол


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