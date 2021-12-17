Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Национальную базу сборных по футболу построят под Киевом

Пятница, 17 декабря 2021, 10:07
Фото pixabay.com

В селе Княжичи в Киевской области планируют построить национальную базу сборных команд Украины по футболу.

Источник: сайт Киевской облгосадминистрации со ссылкой на главу КОГА Василия Володина

Прямая речь Володина: "Обсуждаем перспективы строительства национальной базы сборных команд Украины по футболу. В следующем году планируем изготовить проектную документацию с целью дальнейшей реализации проекта".

Детали: Сообщается, что летом в Княжичах представители Киевской ОГА, Украинской ассоциации футбола, ДТЭК "Киевские региональные сети", Киевоблгаза провели выездное рабочее совещание, где обсудили концепцию строительства базы.

В настоящее время идет процедура открытых торгов по разработке проектной документации по объекту.

В КОГА заявили, что проект будет реализовываться в рамках президентской программы "Большая стройка".

Украинская правда
Темы: Киевская областьфутбол
powered by lun.ua
Главное сегодня

Британии грозит катастрофическая волна эпидемии из-за "Омикрона" – прогноз

Епифаний рассказал, как украинцы будут переходить на празднование Рождества 25 декабря

видео19 декабря стартовала єПідтримка: как получить 1000 гривен

Вряд ли кто-то бросит вызов РФ и поможет Украине войсками – Минобороны Британии

фотоШвейцария выдала США россиянина, работающего на администрацию Путина

Главные новости субботы и ночи: российские угрозы НАТО, штамм "Омикрон" в Украине

Все новости...
Киевская область
Спецоперация в Вишневом: суд отправил под домашний арест стрелка, которого брали штурмом
Под Киевом задержали вооруженного мужчину, стрелявшего по людям
ГБР разоблачило бизнесмена и брокера, которые "нагрели" государство на 7,6 миллиона
Последние новости
13:32
Спецподразделение в ОГП по защите инвестиций пополнило экономику на 9 млрд - Венедиктова
13:17
Российскую актрису не впустили в Украину на съемки – незаконно ездила в Крым
12:46
Азербайджан при содействии ЕС передал Армении 10 военнопленных
12:34
В Украину идет похолодание
12:18
Зеленский подписал "ресурсный" законопроект 5600
11:57
Британии грозит катастрофическая волна эпидемии из-за "Омикрона" – прогноз
11:37
Епифаний рассказал, как украинцы будут переходить на празднование Рождества 25 декабря
10:57
Спасатели предупредили о снежных лавинах и повышении уровня рек на западе
10:31
видео19 декабря стартовала єПідтримка: как получить 1000 гривен
09:58
видеоУкраина празднует День святого Николая, ПЦУ проводит литургию
Все новости...