Национальную базу сборных по футболу построят под Киевом

В селе Княжичи в Киевской области планируют построить национальную базу сборных команд Украины по футболу.

Источник: сайт Киевской облгосадминистрации со ссылкой на главу КОГА Василия Володина

Прямая речь Володина: "Обсуждаем перспективы строительства национальной базы сборных команд Украины по футболу. В следующем году планируем изготовить проектную документацию с целью дальнейшей реализации проекта".

Детали: Сообщается, что летом в Княжичах представители Киевской ОГА, Украинской ассоциации футбола, ДТЭК "Киевские региональные сети", Киевоблгаза провели выездное рабочее совещание, где обсудили концепцию строительства базы.

В настоящее время идет процедура открытых торгов по разработке проектной документации по объекту.

В КОГА заявили, что проект будет реализовываться в рамках президентской программы "Большая стройка".