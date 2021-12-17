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Национальную базу сборных по футболу построят под Киевом

Пятница, 17 декабря 2021, 09:07
Национальную базу сборных по футболу построят под Киевом
Фото pixabay.com

В селе Княжичи в Киевской области планируют построить национальную базу сборных команд Украины по футболу.

Источник: сайт Киевской облгосадминистрации со ссылкой на главу КОГА Василия Володина

Прямая речь Володина: "Обсуждаем перспективы строительства национальной базы сборных команд Украины по футболу. В следующем году планируем изготовить проектную документацию с целью дальнейшей реализации проекта".

Детали: Сообщается, что летом в Княжичах представители Киевской ОГА, Украинской ассоциации футбола, ДТЭК "Киевские региональные сети", Киевоблгаза провели выездное рабочее совещание, где обсудили концепцию строительства базы.

В настоящее время идет процедура открытых торгов по разработке проектной документации по объекту.

В КОГА заявили, что проект будет реализовываться в рамках президентской программы "Большая стройка".

Украинская правда
Темы: Киевская областьфутбол
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