Национальную базу сборных по футболу построят под Киевом
В селе Княжичи в Киевской области планируют построить национальную базу сборных команд Украины по футболу.
Источник: сайт Киевской облгосадминистрации со ссылкой на главу КОГА Василия Володина
Прямая речь Володина: "Обсуждаем перспективы строительства национальной базы сборных команд Украины по футболу. В следующем году планируем изготовить проектную документацию с целью дальнейшей реализации проекта".
Детали: Сообщается, что летом в Княжичах представители Киевской ОГА, Украинской ассоциации футбола, ДТЭК "Киевские региональные сети", Киевоблгаза провели выездное рабочее совещание, где обсудили концепцию строительства базы.
В настоящее время идет процедура открытых торгов по разработке проектной документации по объекту.
В КОГА заявили, что проект будет реализовываться в рамках президентской программы "Большая стройка".