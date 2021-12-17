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МОЗ закупить ще одні ліки проти Covid – Молнупіравір

П'ятниця, 17 грудня 2021, 10:19
Фото з news.emory.edu

Міністерство охорони здоров’я України підписало угоду на закупівлю препарату "Молнупіравір", який використовується для лікування Covid-19.

Джерело: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, МОЗ

Деталі: "Молнупіравір" (Molnupiravir) – це препарат, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Це має запобігти розмноженню вірусу та знизити ризик важкого перебігу хвороби.

Велика Британія, США, ЄС уже зареєстрували цей препарат для використання, зокрема для пацієнтів, які мають хоч один фактор ризику: надмірну вагу, вік понад 60 років, цукровий діабет або хвороби серця. 

Молнупіравір – це пігулки, тому він не має особливих вимог зберігання і його зручно приймати, зазначив голова МОЗ.

Пряма мова Ляшка: "Ми плануємо закупити 300 тисяч курсів Молнупіравіру та застосовувати його для лікування ковіду у перші дні захворювання, щоб запобігти важкому перебігу хвороби".

Цьому передувало :16 грудня Віктор Ляшко повідомив, що Україна підписала договір із компанією "Pfizer" про основні умови закупівлі ліків "Паксловід" (PAXLOVID) для амбулаторного лікування хворих Covid-19.

У Pfizer запевняли, що їхня нова пігулка на 89% знижує ризик госпіталізації та смерті через Covid-19.

У вересні в Україну прибули 20 тисяч флаконів "Бамланівімабу" та 40 тисяч флаконів "Етесевімабу", ці препарати включили у протоколи лікування коронавірусу.

Теми: Covid-2019коронавірусепідеміяМОЗмедицина


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