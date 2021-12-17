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Минздрав закупит еще одно лекарство против Covid – Молнупиравир

Пятница, 17 декабря 2021, 09:19
Минздрав закупит еще одно лекарство против Covid – Молнупиравир
Фото с news.emory.edu

Министерство здравоохранения Украины подписало соглашение на закупку препарата "Молнупиравир", который используется для лечения Covid-19.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко, Минздрав

Детали: "Молнупиравир" (Molnupiravir) – это препарат, блокирующий фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода. Это должно предотвратить размножение вируса и снизить риск тяжелого течения болезни.

Великобритания, США, ЕС уже зарегистрировали этот препарат для использования, в частности для пациентов, имеющих хоть один фактор риска: избыточный вес, возраст старше 60 лет, сахарный диабет или болезни сердца.

Молнупиравир – это таблетки, поэтому у него нет особых требований хранения и его удобно принимать, отметил глава Минздрава.

Прямая речь Ляшко: "Мы планируем закупить 300 тысяч курсов Молнупиравира и применять его для лечения ковыда в первые дни заболевания, чтобы предотвратить тяжелое течение болезни".

Этому предшествовало: 16 декабря Виктор Ляшко сообщил, что Украина подписала договор с компанией "Pfizer" об основных условиях закупки лекарств "Паксловид" (PAXLOVID) для амбулаторного лечения больных Covid-19.

В Pfizer уверяли, что их новая таблетка на 89% снижает риск госпитализации и смерти из-за Covid-19.

В сентябре в Украину прибыли 20 тысяч флаконов "Бамланивимаба" и 40 тысяч флаконов "Этесевимаба", эти препараты включили в протоколы лечения коронавируса.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемияМинздравмедицина
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