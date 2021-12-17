Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Минздрав закупит еще одно лекарство против Covid – Молнупиравир

Пятница, 17 декабря 2021, 10:19
Фото с news.emory.edu

Министерство здравоохранения Украины подписало соглашение на закупку препарата "Молнупиравир", который используется для лечения Covid-19.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко, Минздрав

Детали: "Молнупиравир" (Molnupiravir) – это препарат, блокирующий фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода. Это должно предотвратить размножение вируса и снизить риск тяжелого течения болезни.

Великобритания, США, ЕС уже зарегистрировали этот препарат для использования, в частности для пациентов, имеющих хоть один фактор риска: избыточный вес, возраст старше 60 лет, сахарный диабет или болезни сердца.

Молнупиравир – это таблетки, поэтому у него нет особых требований хранения и его удобно принимать, отметил глава Минздрава.

Прямая речь Ляшко: "Мы планируем закупить 300 тысяч курсов Молнупиравира и применять его для лечения ковыда в первые дни заболевания, чтобы предотвратить тяжелое течение болезни".

Этому предшествовало: 16 декабря Виктор Ляшко сообщил, что Украина подписала договор с компанией "Pfizer" об основных условиях закупки лекарств "Паксловид" (PAXLOVID) для амбулаторного лечения больных Covid-19.

В Pfizer уверяли, что их новая таблетка на 89% снижает риск госпитализации и смерти из-за Covid-19.

В сентябре в Украину прибыли 20 тысяч флаконов "Бамланивимаба" и 40 тысяч флаконов "Этесевимаба", эти препараты включили в протоколы лечения коронавируса.

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемияМинздравмедицина
powered by lun.ua
Главное сегодня

Литва заявила о готовности передать Украине летальное оружие

Делегация Конгресса США посетила Украину

У США есть "четырехнедельное окно", чтобы предотвратить вторжение РФ в Украину – чиновник

фотоЧерниговский депутат насмерть сбил велосипедиста и пытался скрыться

Министры обороны Германии и Литвы жестко ответили на требования Кремля о "гарантиях безопасности"

Украинцы начали тратить свою тысячу из проекта єПідтримка

Все новости...
Covid-2019
Ученые предположили, что COVID-штамм Омикрон мог развиться у мышей
Финал "Мисс мира"-2021 перенесли из-за коронавируса
Covid в Украине: за сутки зафиксировали 8,9 тысячи больных, 328 умерших
Последние новости
22:47
Законопроект о дистанционном голосовании могут внести после Нового года – Стефанчук
22:04
В Киеве и большинстве областей ночью и утром гололедица – синоптики
21:49
Следующие три уикенда в Украине будут длинными
20:51
В России заявили, что ЕС в сфере безопасности находится под полным контролем НАТО
20:40
Новости экономики: подписание законов, газ для ТЭС
20:16
Литва заявила о готовности передать Украине летальное оружие
19:38
В Брюсселе третий раз прошел многотысячный протест против Covid-политики правительства
19:14
Делегация Конгресса США посетила Украину
18:47
ПЦУ может ослабить или отменить пост на Новый год – Епифаний
18:20
"Омикрон" стал доминирующим штаммом коронавируса в Ирландии
Все новости...