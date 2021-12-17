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Рада проведе позачергове засідання у свій останній робочий день року

П'ятниця, 17 грудня 2021, 09:52
Рада проведе позачергове засідання у свій останній робочий день року
Фото з Facebook Верховної Ради

Верховна Рада проведе позачергове засідання 17 грудня щодо відстрочення застосування касових апаратів.

Джерело: розпорядження голови парламенту Руслана Стефанчука, яке поширюють у Telegram народні депутати, зокрема Олександр Качура й Олексій Гончаренко, а також Telegram Верховної Ради

Деталі: Про скликання позачергового засідання просили 155 нардепів. 

Воно відбудеться одразу після завершення чергового пленарного засідання. 

Нардепи мають розглянути внесення змін до Податкового кодексу щодо відтермінування строків розширеного застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку (проєкт закону №6376).

 

Як сказано у пояснювальній записці до законопроєкту, запровадження та продовження карантинних обмежень через Covid-19 викликає потребу підтримки бізнесу, тому "виникла необхідність чергового відтермінування строків розширеного застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку".

Пропонується дозволити до 1 січня 2023 року не застосовувати реєстратори розрахункових операцій (касові апарати) платникам єдиного податку 2-4 груп (фізичними особами-підприємцями), обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує обсягу доходу, що не перевищує 220 розмірів мінімальної зарплати.

Ця вимога вже переносилася раніше з 1 квітня 2021 року на 1 січня 2022 року.

Нагадаємо: 17 грудня – останнє в цьому році планове засідання ВР, наступного тижня депутати працюють у комітетах, а потім із виборцями.

Проект закону №6376 про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо відтермінування строків розширеного застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку) внесли до парламенту 2 грудня. 

Олена Рощенко, УП, доповнено

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Теми: Верховна Радабізнесзаконодавство
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