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Рада проведет внеочередное заседание в свой последний рабочий день года

Пятница, 17 декабря 2021, 09:52
Рада проведет внеочередное заседание в свой последний рабочий день года
Фото из Facebook Верховной Рады

Верховная Рада проведет внеочередное заседание 17 декабря относительно отсрочки применения кассовых аппаратов.

Источник: распоряжение главы парламента Руслана Стефанчука, которое распространяют в Telegram народные депутаты, в частности Александр Качура и Алексей Гончаренко, а также Telegram Верховной Рады

Детали: О созыве внеочередного заседания просили 155 нардепов.

Оно состоится сразу после завершения очередного пленарного заседания.

Нардепы должны рассмотреть внесение изменений в Налоговый кодекс об отсрочке сроков расширенного применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога (проект закона №6376).

 

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, введение и продление карантинных ограничений из-за Covid-19 вызывает необходимость поддержки бизнеса, поэтому "возникла необходимость очередной отсрочки сроков расширенного применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога".

Предлагается разрешить до 1 января 2023 года не применять регистраторы расчетных операций (кассовые аппараты) плательщикам единого налога 2-4 групп (физическими лицами-предпринимателями), объем дохода которых в течение календарного года не превышает объема дохода, не превышающего 220 размеров минимальной зарплаты.

Это требование уже переносилось ранее с 1 апреля 2021 года на 1 января 2022 года.

Напомним: 17 декабря – последнее в этом году плановое заседание ВР, на следующей неделе депутаты работают в комитетах, а затем с избирателями.

Проект закона №6376 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно сроков расширенного применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога) внесли в парламент 2 декабря.

Алена Рощенко, УП, дополнено

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Темы: Верховная Радабизнесзаконодательство
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