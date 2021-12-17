СБУ ідентифікувала 1 387 бойовиків ОРДЛО і затримала понад 1 тисячу

З початку російської агресії військова контррозвідка СБУ ідентифікувала 1 387 бойовиків "Л/ДНР" і затримала понад 1 тисячу.

Джерело: сайт СБУ

Дослівно: "Упродовж 2014-2021 років військова контррозвідка Служби безпеки України встановила персоналії 1 387 учасників незаконних збройний формувань так званих "ЛНР" і "ДНР" і затримала 1096 із них".

Деталі: В СБУ додали, що також за цей період викрили і затримали 133 агенти іноземних спецслужб, припинили діяльність 6 терористичних груп і ліквідували 210 схронів зі зброєю.

За матеріалами військової контррозвідки СБУ розпочали понад 7 тисяч кримінальних проваджень щодо злочинів проти державної безпеки України. Станом на грудень 688 вироків суду набрали чинності.

інфографіка СБУ

Серед кричущих випадків, викритих контррозвідкою, в СБУ назвали:

спробу угону на територію РФ українського літака-розвідника Су-24МР у 2014 році (Літак намагався викрасти командир екіпажу-спарки однієї з військових частин, дислокованих у Хмельницькій області, якого завербували росіяни. Він мав посадити літак на аеродромі в РФ через нібито несправність бортового обладнання. Зловмисника затримали на спробі вчинення злочину. Суд визнав його винним у державній зраді і засудив до 12 років в’язниці).

(Літак намагався викрасти командир екіпажу-спарки однієї з військових частин, дислокованих у Хмельницькій області, якого завербували росіяни. Він мав посадити літак на аеродромі в РФ через нібито несправність бортового обладнання. Зловмисника затримали на спробі вчинення злочину. Суд визнав його винним у державній зраді і засудив до 12 років в’язниці). спробу підриву залізничної станції у м. Рубіжне та військового мобільного госпіталя (Диверсанта затримали у 2020 році після встановлення ним вибухових пристроїв, обладнаних засобами дистанційного підриву. Саме в той час на станції в Рубіжному відбувалося завантаження військової техніки, а в шпиталі Сєвєродонецька перебували близько 170 осіб персоналу та українських військовослужбовців на лікуванні. Затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258 (теракт), він перебуває під вартою).

(Диверсанта затримали у 2020 році після встановлення ним вибухових пристроїв, обладнаних засобами дистанційного підриву. Саме в той час на станції в Рубіжному відбувалося завантаження військової техніки, а в шпиталі Сєвєродонецька перебували близько 170 осіб персоналу та українських військовослужбовців на лікуванні. Затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258 (теракт), він перебуває під вартою). шпигунство на користь РФ колишнього співробітника Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил СРСР. (Підполковник у відставці на замовлення російських спецслужб збирав розвіддані про сили антитерористичної операції, у тому числі їх позиції та системи інженерного захисту. Зловмисника затримали на пункті пропуску "Сеньківка" у Чернігівській області, коли він прямував в Росію для зустрічі зі своїми "кураторами". За державну зраду його засудили до 12 років в’язниці).

Генерального штабу Збройних сил СРСР. (Підполковник у відставці на замовлення російських спецслужб збирав розвіддані про сили антитерористичної операції, у тому числі їх позиції та системи інженерного захисту. Зловмисника затримали на пункті пропуску "Сеньківка" у Чернігівській області, коли він прямував в Росію для зустрічі зі своїми "кураторами". За державну зраду його засудили до 12 років в’язниці). інформаційні диверсії проти України, які здійснювала група з 15 мешканців сходу під кураторством представника Головного управління Генштабу Збройних сил РФ (Організаторів групи засудили до різних термінів ув’язнення за створення терористичної групи чи терористичної організації та державну зраду).

Також повідомляється, що за період гібридної війни силовики:

виявили 439 спроб іноземної сторони отримати відомості з обмеженим доступом,

притягнули до адмінвідповідальності 1 642 особи за порушення законодавства у сферах охорони державної таємниці та інформаційної безпеки,

скасували 507 службовим особам допуск до державної таємниці,

зупинили дію 22 дозволів установам на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею.

Також повідомляється, що в рамках протидії корупції та проявам організованої злочинності у військах військова контррозвідка СБУ з 2014 року не допустила завдання державі збитків на 32,7 млрд гривень.