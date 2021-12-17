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СБУ идентифицировала 1 387 боевиков ОРДЛО и больше 1 тысячи задержала

Пятница, 17 декабря 2021, 11:10
Фото СБУ

С начала российской агрессии военная контрразведка СБУ идентифицировала 1 387 боевиков "Л/ДНР" и задержала более 1 тысячи.

Источник: сайт СБУ

Дословно: "На протяжении 2014-2021 годов военная контрразведка Службы безопасности Украины установила личности 1 387 участников незаконных вооруженных формирований так называемых "ЛНР" и "ДНР" и задержала 1096 из них".

Детали: В СБУ добавили, что также за этот период разоблачили и задержали 133 агента иностранных спецслужб, прекратили деятельность 6 террористических групп и ликвидировали 210 схронов с оружием.

По материалам военной контрразведки СБУ начали более 7 тысяч уголовных производств по преступлениям против государственной безопасности Украины. По состоянию на декабрь 688 приговоров суда вступили в силу.

 
ИНфографика СБУ

Среди кричащих случаев, разоблаченных контрразведкой, в СБУ назвали:

попытку угона на территорию РФ украинского самолета-разведчика Су-24МР в 2014 году (Самолет пытался угнать командир экипажа-спарки одной из воинских частей, дислоцированных в Хмельницкой области, которого завербовали россияне. Он должен был посадить самолет на аэродроме в РФ из-за якобы неисправности бортового оборудования. Злоумышленника задержали во время попытки совершения преступления. Суд признал его виновным в госизмене и приговорил к 12 годам тюрьмы).

попытку подрыва железнодорожной станции в г. Рубежное и военного мобильного госпиталя (Диверсанта задержали в 2020 году после установки взрывных устройств, оборудованных средствами дистанционного подрыва. Именно в то время на станции в Рубежном загружали военную технику, а в больнице Северодонецка находились около 170 человек персонала и украинских военнослужащих на лечении. Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258 (теракт), он находится под стражей).

шпионаж в пользу РФ бывшего сотрудника Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил СССР. (Подполковник в отставке по заказу российских спецслужб собирал разведданные о силах антитеррористической операции, в том числе их позициях и системах инженерной защиты. Злоумышленника задержали в пункте пропуска "Сеньковка" в Черниговской области, когда он направлялся в Россию для встречи со своими "кураторами". За государственную измену его приговорили к 12 годам тюрьмы).

информационные диверсии против Украины, которые осуществляла группа из 15 жителей востока под кураторством представителя Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (Организаторов группы приговорили к разным срокам заключения за создание террористической группы или террористической организации и государственную измену).

Также сообщается, что за период гибридной войны силовики:

  • обнаружили 439 попыток иностранной стороны получить сведения с ограниченным доступом,
  • привлекли к админответственности 1 642 человека за нарушение законодательства в сферах охраны государственной тайны и информационной безопасности,
  • отменили 507 должностным лицам допуск к государственной тайне,
  • приостановили действие 22 разрешений учреждениям на ведение деятельности, связанной с государственной тайной.

Также сообщается, что в рамках противодействия коррупции и проявлениям организованной преступности в войсках военная контрразведка СБУ с 2014 года не допустила нанесения государству ущерба в 32,7 млрд гривен.

 
ИНфографика СБУ

Украинская правда
Темы: СБУОРДЛОРосcиявойна
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