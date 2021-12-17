Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прикордонників намагались нагодувати неякісним м'ясом: оголошено підозру підприємиці

П'ятниця, 17 грудня 2021, 11:12
Прикордонників намагались нагодувати неякісним м'ясом: оголошено підозру підприємиці
фото прокуратури

Правоохоронці викрили ще одного підприємця, який здійснив поставку неякісних продуктів для військовослужбовців на 1, 8 млн гривень.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: За даними слідства, у 2021 році ФОП та структурні підрозділи Державної прикордонної служби України уклали договір на закупівлю м’ясопродуктів а саме свинини.

Постачальниця, достовірно знаючи, що технічні характеристики товару не відповідають ДСТУ та іншим вимогам у сфері обігу харчових продуктів, передала прикордонному загону ДПСУ цей товар. З нею розрахувались згідно з договором.

Водночас експерти встановили, що поставлене м’ясо не відповідає вимогам держстандарту. Внаслідок цього державному бюджету завдано збитків у розмірі майже 1,8 млн грн.

 
фото прокуратури

У зв’язку з викладеним, окружна прокуратура повідомила про підозру підприємиці за фактом розтрати та привласнення коштів державного бюджету.

Раніше в межах цього ж провадження було повідомлено про підозру підприємцю, який поставив військовослужбовцям 10 000 кг м’ясних консервів, які не відповідають вимогам ДСТУ, а також державному ветеринарному лікарю та працівнику фірми-виробника, внаслідок дій яких військовослужбовцям було передано 16 550 кг неякісної замороженої яловичої печінки.

Пряма мова Максимець: "Продукція поставлялась до військової частини на Полтавщину. Під час розслідування були проведені обшуки та відібрані зразки цієї продукції. Згідно з експертними висновками, м’ясо не відповідало стандартам ДСТУ.

Окремі показники перевищували допустимі норми у 6-8 разів. Аналогічні порушення були виявлені також щодо поставок яловичої печінки та м’ясних консервів. Загалом на цей в межах вказаного провадження вже повідомлено про підозру 4 особам. Слідство триває".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: прокуратураармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
прокуратура
"Тому, хто в кабіні, ср*ка буде": у Києві на ремонті ліфтів розікрали більше мільйона
Полював на західну зброю: СБУ затримала працівника оборонного заводу
Одеський депутат із дружиною вкрали 24 млн на дитсадку та освітленні вулиць – СБУ
Останні новини
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
Усі новини...
Реклама: