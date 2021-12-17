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Прикордонників намагались нагодувати неякісним м'ясом: оголошено підозру підприємиці

П'ятниця, 17 грудня 2021, 12:12
фото прокуратури

Правоохоронці викрили ще одного підприємця, який здійснив поставку неякісних продуктів для військовослужбовців на 1, 8 млн гривень.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: За даними слідства, у 2021 році ФОП та структурні підрозділи Державної прикордонної служби України уклали договір на закупівлю м’ясопродуктів а саме свинини.

Постачальниця, достовірно знаючи, що технічні характеристики товару не відповідають ДСТУ та іншим вимогам у сфері обігу харчових продуктів, передала прикордонному загону ДПСУ цей товар. З нею розрахувались згідно з договором.

Водночас експерти встановили, що поставлене м’ясо не відповідає вимогам держстандарту. Внаслідок цього державному бюджету завдано збитків у розмірі майже 1,8 млн грн.

 
фото прокуратури

У зв’язку з викладеним, окружна прокуратура повідомила про підозру підприємиці за фактом розтрати та привласнення коштів державного бюджету.

Раніше в межах цього ж провадження було повідомлено про підозру підприємцю, який поставив військовослужбовцям 10 000 кг м’ясних консервів, які не відповідають вимогам ДСТУ, а також державному ветеринарному лікарю та працівнику фірми-виробника, внаслідок дій яких військовослужбовцям було передано 16 550 кг неякісної замороженої яловичої печінки.

Пряма мова Максимець: "Продукція поставлялась до військової частини на Полтавщину. Під час розслідування були проведені обшуки та відібрані зразки цієї продукції. Згідно з експертними висновками, м’ясо не відповідало стандартам ДСТУ.

Окремі показники перевищували допустимі норми у 6-8 разів. Аналогічні порушення були виявлені також щодо поставок яловичої печінки та м’ясних консервів. Загалом на цей в межах вказаного провадження вже повідомлено про підозру 4 особам. Слідство триває".

Українська правда
Теми: прокуратураармія


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