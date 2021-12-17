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Пограничников пытались накормить некачественным мясом: объявлено подозрение

Пятница, 17 декабря 2021, 12:12
фото прокуратуры

Правоохранители разоблачили еще одного предпринимателя, осуществившего поставку некачественных продуктов для военнослужащих на 1,8 млн гривен.

Источник: Киевская городская прокуратура, спикер ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: По данным следствия, в 2021 году ФЛП и структурные подразделения Государственной пограничной службы Украины заключили договор на закупку мясопродуктов, а именно свинины.

Поставщик, достоверно зная, что технические характеристики товара не отвечают ГОСТу и другим требованиям в сфере обращения пищевых продуктов, передала пограничному отряду ГПСУ этот товар. С ней рассчитались по договору.

В то же время, эксперты установили, что поставленное мясо не отвечает требованиям госстандарта. В результате государственному бюджету нанесен ущерб в размере почти 1,8 млн грн.

 
фото прокуратуры

В связи с изложенным окружная прокуратура сообщила о подозрении предпринимателю по факту растраты и присвоения средств государственного бюджета.

Ранее в рамках этого же производства было сообщено о подозрении предпринимателю, который поставил военнослужащим 10 000 кг мясных консервов, не отвечающих требованиям ДСТУ, а также государственному ветеринарному врачу и работнику фирмы-производителя, в результате действий которых военнослужащим было передано 16 550 кг некачественной. замороженной говяжьей печенки.

Прямая речь Максимец: "Продукция поставлялась в воинскую часть в Полтавскую область. Во время расследования были проведены обыски и отобраны образцы этой продукции. Согласно экспертным выводам, мясо не соответствовало стандартам ДСТУ.

Отдельные показатели превышали допустимые нормы в 6-8 раз. Аналогичные нарушения были выявлены также по поставкам говяжьей печени и мясных консервов. В целом в рамках указанного производства уже сообщено о подозрении 4 лицам. Следствие продолжается.

Украинская правда
Темы: прокуратураармия
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