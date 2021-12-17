Квитки на Шуфутинського досі в продажу, але співака чекає відмова у в’їзді

Організатори продовжують продавати квитки на запланований на 8 березня у столичному Палаці Спорту виступ російського співака Михайла Шуфутинского. На виконавця чекає заборона на в’їзд при спробі перетнути український кордон.

Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі УП

Пряма мова: "На жаль, окремі організації, які планують чи організовують виступи іноземних артистів в Україні, не враховують чи відверто ігнорують незаконне перебування на тимчасово окупованих територіях України, тих кого вони запрошують. Приклад Михайла Шуфутинського наглядний цьому доказ.

Державна прикордонна служба України неодноразово загалом наголошувала громадянам, різним установам та організаціям, що у разі запрошення на територію України іноземців та осіб без громадянства, звертати увагу, чи не порушували вони українського законодавства, насамперед незаконно відвідуючи ТОТ АР Крим чи окремі райони в Донецькій та Луганській областях.

Адже за порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповані території та виїзду з них залежно від обставин, передбачається адміністративна та кримінальна відповідальність. Крім того, іноземцям за таке порушення забороняється в’їзд в Україну. Ці території є невід'ємною частиною України, на які поширюється дія Конституції та законів України.

На даний момент відносно Шуфутинського у прикордонників достатньо підстав відмовити йому у в’їзді в Україну, бо він неодноразово незаконно перебував в Криму, чому є відповідні підтвердження. Це різні міста на півострові та місця, де він виступав і відпочивав. За такі дії на нього чекає заборона в’їзду в Україну. Сам співак відкрито говорить про те, що їздив й надалі їздитиме на півострів".

Деталі: Демченко наголошує: співробітники Державної прикордонної служби України проводять постійну роботу з виявлення осіб, які незаконно відвідують тимчасово окуповані українські території, та діють відповідно до визначених норм законодавства України.

Попередня інформація про порушення може бути отримана ще до прибуття осіб в пункт пропуску, або ж встановлена безпосередньо під час заходів прикордонного контролю. За добу на кордоні може виявлятися не один такий порушник. І ця робота стосується всіх осіб, як відомих так і нікому не відомих. При цьому, звісно, громадськість більше реагує на виявлення популярних чи неоднозначних персон, додає речник ДПСУ.

Пряма мова: "Тому у випадку з Шуфутинським, його частим незаконним відвідуванням Криму, позицією про подальші поїздки туди, дивує, що організатори, певно, все ж таки знаючи про його порушення українських законів, та добре розуміючи, що через це концерт може не відбутися, продовжують анонсувати його виступ та продавати людям квитки".

Нагадаємо: Як свідчить інформація на сайті concert.ua, на 8 березня 2022 року в столичному Палаці спорту анонсовано концерт Шуфутинського під назвою "За милих Дам, або 30 років потому". Квитки на концерт Шуфутинського доступні в діапазоні від 590 до майже 6 тисяч гривень.

Водночас українські прикордонники наголошували, що готові відповідно "зустріти" шансоньє, який неодноразово відвідував окупований Росією півострів Крим.