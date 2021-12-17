Билеты на Шуфутинского до сих пор в продаже, но певца ждет отказ во въезде

Организаторы продолжают продавать билеты на запланированный на 8 марта в столичном Дворце Спорта концерт российского певца Михаила Шуфутинского. Исполнителя ждет запрет на въезд при попытке пересечь украинскую границу.

Источник: спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии УП

Прямая речь: "К сожалению, отдельные организации, которые планируют или организуют выступления иностранных артистов в Украине, не учитывают или откровенно игнорируют незаконное пребывание на временно оккупированных территориях Украины тех, кого они приглашают. Пример Михаила Шуфутинского наглядное этому доказательство.

Государственная пограничная служба Украины неоднократно указывала гражданам, различным учреждениям и организациям, что в случае приглашения на территорию Украины иностранцев и лиц без гражданства, нужно обращать внимание, не нарушали ли они украинское законодательство, прежде всего незаконно посещая ТОТ АР Крым или отдельные районы в Донецкой и Луганской областях.

Ведь за нарушение порядка въезда на временно оккупированные территории и выезда из них, в зависимости от обстоятельств, предусматривается административная и уголовная ответственность. Кроме того, иностранцам за такое нарушение запрещается въезд в Украину. Эти территории являются неотъемлемой частью Украины, на которую распространяется действие Конституции и законов Украины.

На данный момент в отношении Шуфутинского у пограничников достаточно оснований отказать ему во въезде в Украину, потому что он неоднократно находился в Крыму незаконно, чему есть соответствующие подтверждения. Это разные города на полуострове и места, где он выступал и отдыхал. За такие действия его ждет запрет въезда в Украину. Сам певец открыто говорит о том, что ездил и дальше будет ездить на полуостров".

Детали: Демченко отмечает: сотрудники Государственной пограничной службы Украины проводят постоянную работу по выявлению лиц, незаконно посещающих временно оккупированные украинские территории, и действуют в соответствии с нормами законодательства Украины.

Предварительная информация о нарушении может быть получена еще до прибытия лиц в пункт пропуска или установлена ​​непосредственно во время мероприятий пограничного контроля. За сутки на границе может оказаться не один такой нарушитель. И эта работа касается всех лиц, как известных, так и никому не известных. При этом, конечно, общественность больше реагирует на выявление популярных или неоднозначных персон, добавляет спикер ГПСУ.

Прямая речь: "Поэтому в случае с Шуфутинским, его частым незаконным посещением Крыма, позицией о дальнейших поездках туда, удивляет, что организаторы, вероятно, зная о его нарушении украинских законов, и хорошо понимая, что из-за этого концерт может не состояться , продолжают анонсировать выступление и продавать людям билеты".

Напомним: Как свидетельствует информация на сайте concert.ua, на 8 марта 2022 года в столичном Дворце спорта анонсирован концерт Шуфутинского под названием "За милых Дам, или 30 лет спустя". Билеты на концерт Шуфутинского доступны в диапазоне от 590 до 6 тысяч гривен.

В то же время украинские пограничники отмечали, что готовы соответственно "встретить" шансонье, неоднократно посещавшего оккупированный Россией полуостров Крым.