ФСБ РФ заявила, що запобігла теракту проти журналіста: розігрують карту "українських праворадикалів"

Російська спецслужба заявила про затримання російського громадянина, якого нібито схилили до підготовки насильницької акції проти журналіста "українські праворадикали".

Джерело: РІА "Новости" з посиланням на ФСБ РФ

Дослівно: "ФСБ РФ у взаємодії з МВС РФ у Ростовській області затримано громадянина Росії 1979 року народження, причетного до підготовки за вказівкою ватажка неонацистського радикального молодіжного угруповання "МКУ." громадянина України Єгора Краснова, насильницької акції щодо представника російських ЗМІ, на спеціалізацію підготовці журналістських матеріалів щодо української проблематики".

Деталі: Російські силовики стверджують, що вдома у затриманого вилучено компоненти саморобних бомб, засоби зв'язку та запису з інструкціями щодо їх складання та застосування, а також пропагандистські матеріали екстремістського характеру.

За результатами перевірок та досліджень буде прийнято процесуальне рішення – за якою статтею порушувати кримінальну справу, зазначають у ФСБ.

Чому це важливо: Служба безпеки України зазначала, що російські спецслужби продовжують дискредитаційну кампанію проти СБУ в рамках гібридної агресії проти України, розігруючи карту боротьби з неонацистами.

Періодично ФСБ РФ повідомляє про затримання прихильників ультраправої організації "МКУ" (один з варіантів розшифровки абревіатури - "Маньяки. Культ вбивств" -ред.), керованої громадянином України Єгором Красновим, який перебуває під слідством в Україні за низку розбійних нападів із корисливих спонукань та замах на вбивство, вчинений за мотивами расової, національної та релігійної нетерпимості (затриманий у січні 2020 року).

Нагадаємо: Як з'ясувала УП у своїх джерел, якийсь час Краснов через телеграм-канал "єгор маніяк" поширював матеріали неонацистського штибу із закликами до радикальних дій, у т.ч. нападів на "ворогів раси", підпалаів органів влади тощо.

Наприкінці квітня 2021 року силовики викрили його незаконну діяльність у стінах СІЗО, вилучили мобільний телефон, заблокували доступ до Інтернету, посилили заходи тримання під вартою.

За даними українських силовиків, зараз телеграм-канал адмініструється представниками ФСБ РФ.

Затримання функціонерів організації "МКУ" Росія висвітлює з позиції нібито протидії українським неофашистам та націоналістам, які здійснюють терористичну діяльність проти органів влади РФ. Метою також є вибудовування парадигми негативізму щодо українського патріотичного середовища, з яким росіяни намагаються порівнювати затриманих осіб.