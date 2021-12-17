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ФСБ РФ заявила о предотвращении теракта: снова разыгрывают карту "украинских праворадикалов"

Пятница, 17 декабря 2021, 13:15
ФСБ РФ заявила о предотвращении теракта: снова разыгрывают карту украинских праворадикалов
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ ВИКИПЕДИИ

Российская спецслужба заявила о задержании российского гражданина, которого якобы склонили к подготовке насильственной акции против журналиста "украинские праворадикалы".

Источник: РИА "Новости" со ссылкой на ФСБ РФ

Дословно: "ФСБ РФ во взаимодействии с МВД РФ в Ростовской области задержан гражданин России 1979 года рождения, причастный к подготовке по указанию главаря неонацистской радикальной молодежной группировки "МКУ."* гражданина Украины Егора Краснова, насильственной акции в отношении представителя российских СМИ, специализирующегося на подготовке журналистских материалов по украинской проблематике".

Детали: Российские силовики утверждают, что дома у задержанного изъяты компоненты самодельных бомб, средства связи и записи с инструкциями по их сборке и применению, а также пропагандистские материалы экстремистского характера.

По результатам проверок и исследований будет принято процессуальное решение - по какой статье возбуждать уголовное дело, отмечают в ФСБ.

Почему это важно: Служба безопасности Украины отмечала, что российские спецслужбы продолжают дискредитационную кампанию против СБУ в рамках гибридной агрессии против Украины, разыгрывая "карту" борьбы с неонацистами.

Периодически ФСБ РФ сообщает о задержании сторонников ультраправой организации "МКУ" (один из вариантов расшифровки аббревиатуры - "Маньяки. Культ убийств" -ред.), руководимой гражданином Украины Егором Красновым, который находится под следствием в Украине за ряд разбойных нападений из корыстных побуждений и покушение на убийство, совершенном по мотивам расовой, национальной и религиозной нетерпимости (задержан в январе 2020 года).

Напомним: Как выяснила УП у своих источников, некоторое время Краснов через телеграмм-канал "егор маньяк" распространял материалы неонацистского толка с призывами к радикальным действиям, в т.ч. нападениям на "врагов расы", поджогам органов власти и т.п.

В конце апреля 2021 года силовики разоблачили его незаконную деятельность в стенах СИЗО, изъяли мобильный телефон, заблокировали доступ в Интернет, усилили меры содержания под стражей.

По данным украинских силовиков, сейчас этот телеграмм-канал администрируется представителями ФСБ РФ.

Задержание функционеров организации "МКУ" Россия освещает с позиции якобы противодействия украинским неофашистам и националистам, осуществляющим террористическую деятельность против органов власти РФ. Целью также является выстраивание парадигмы негативизма по отношению к украинской патриотической среде, с которой россияне пытаются сравнивать задержанных лиц.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ФСБРосcия
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