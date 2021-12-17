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Під радою ФОПи почубилися з силовиками, є травмовані

П'ятниця, 17 грудня 2021, 14:00
Під радою ФОПи почубилися з силовиками, є травмовані

В урядовому кварталі біля Верховної Ради відбулися сутички між мітингувальниками, які виступають проти запровадження обов’язкових касових апаратів для підприємців, і поліцією.

Джерело: повідомлення поліції Києва

Дослівно: "Під час заходу окремі його учасники вдалися до протиправних дій та почали блокувати підходити до Верховної Ради України і кидати піротехнічні засоби.

Внаслідок вибуху петарди травмувалася жінка - учасниця акції. Зараз лікарі надають потерпілій необхідну медичну допомогу на місці".

Відео з Facebook Yan Dobronosov

Деталі: В поліції наголосили, що будуть негайно реагуватимуть на будь-які правопорушення та притягуватимуть винних до відповідальності.

Передісторія:

  • Верховна Рада у п’ятницю на позачерговому засіданні мала розглянути законопроєкт щодо відстрочення застосування касових апаратів. Проте необхідних голосів не знайшлося.

Українська правда

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Теми: Верховна Радафоп
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