Під радою ФОПи почубилися з силовиками, є травмовані
П'ятниця, 17 грудня 2021, 14:00
В урядовому кварталі біля Верховної Ради відбулися сутички між мітингувальниками, які виступають проти запровадження обов’язкових касових апаратів для підприємців, і поліцією.
Джерело: повідомлення поліції Києва
Дослівно: "Під час заходу окремі його учасники вдалися до протиправних дій та почали блокувати підходити до Верховної Ради України і кидати піротехнічні засоби.
Внаслідок вибуху петарди травмувалася жінка - учасниця акції. Зараз лікарі надають потерпілій необхідну медичну допомогу на місці".
Відео з Facebook Yan Dobronosov
Деталі: В поліції наголосили, що будуть негайно реагуватимуть на будь-які правопорушення та притягуватимуть винних до відповідальності.
Передісторія:
- Верховна Рада у п’ятницю на позачерговому засіданні мала розглянути законопроєкт щодо відстрочення застосування касових апаратів. Проте необхідних голосів не знайшлося.
Українська правда