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Под Радой "фопы" потолкались с силовиками, есть травмированные

Пятница, 17 декабря 2021, 15:00

В правительственном квартале возле Верховной Рады произошли столкновения между митингующими, выступающими против введения обязательных кассовых аппаратов для предпринимателей, и полицией.

Источник: сообщения полиции Киева

Дословно: "Во время мероприятия некоторые его участники прибегли к противоправным действиям и начали блокировать подходить к Верховной Раде Украины и бросать пиротехнические средства.

В результате взрыва петарды травмировалась женщина - участница акции. Сейчас врачи оказывают пострадавшей необходимую медицинскую помощь на месте".

Видео из Facebook Yan Dobronosov

Детали: В полиции подчеркнули, что будут немедленно реагировать на любые правонарушения и привлечь виновных к ответственности.

Предыстория:

  • Верховная Рада в пятницу на внеочередном заседании должна была рассмотреть законопроект об отсрочке применения кассовых аппаратов. Однако необходимых голосов не нашлось.

Украинская правда
Темы: Верховная Радафоп
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