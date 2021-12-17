Под Радой "фопы" потолкались с силовиками, есть травмированные

В правительственном квартале возле Верховной Рады произошли столкновения между митингующими, выступающими против введения обязательных кассовых аппаратов для предпринимателей, и полицией.

Источник: сообщения полиции Киева

Дословно: "Во время мероприятия некоторые его участники прибегли к противоправным действиям и начали блокировать подходить к Верховной Раде Украины и бросать пиротехнические средства.

В результате взрыва петарды травмировалась женщина - участница акции. Сейчас врачи оказывают пострадавшей необходимую медицинскую помощь на месте".

Видео из Facebook Yan Dobronosov

Детали: В полиции подчеркнули, что будут немедленно реагировать на любые правонарушения и привлечь виновных к ответственности.

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