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Складення 150 депутатами мандатів не призведе до розпуску Ради – представник ВР

П'ятниця, 17 грудня 2021, 16:36
Складення 150 депутатами мандатів не призведе до розпуску Ради – представник ВР
Пленарне засідання Верховної Ради 9 скликання. Фото: медіатека ВРУ

Представниця Верховної Ради в КСУ Ольга Совгиря заявляє, що складення 150 народними депутатами повноважень не призведе до розпуску парламенту та дострокових виборів.

Джерело: telegram-канал представниці Верховної Ради в КСУ Ольги Совгирі, коментар голови ВРУ Руслана Стефанчука журналісту інформагенції "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Совгирі: "Складення 150 народними депутатами мандатів саме по собі не може бути підставою для дострокових виборів, якщо це не призведе до розформування коаліції депутатських фракцій (з подальшою неможливістю її утворення у визначені строки) чи до того, що протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не будуть розпочинатися".

Деталі: Совгиря додала, що після складення повноважень депутатами фракцій, які не входять до складу коаліції (фактично будь-яка фракція, крім "Слуги народу" – ред.), їх замістять наступними депутатами з виборчого списку партії.

У свою чергу, Стефанчук запевнив, що нинішнє скликання парламенту працюватиме до кінця свого терміну, передбаченого Конституцією.

Пряма мова Стефанчука: "Навіть за наявності тих чи інших підстав, які викладені там (в Конституції – ред.), розпуск Верховної Ради… є правом, а не обов'язком президента України".

Нагадаємо: У Верховній Раді наразі заповнено 423 місця з 450, передбачених Конституцією. Вакантні 22 місця належать округам, розташованим на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також окупованого Криму.

Передісторія:

  • Співголова фракції "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Бойко заявив, що 44 депутати фракції готові скласти мандати. Він пояснив, що таким чином "ОПЗЖ" хоче примусити до розпуску парламенту та оголошення дострокових парламентських виборів, адже фактична кількість депутатів тоді не досягатиме конституційно необхідної кількості.
  • 2016 року 43 народні депутати від фракції "Опозиційний блок" також погрожували, що складуть мандати, аби позбавити легітимності парламент.
  • На початку листопада, згідно з соцопитуванням, майже половина українців підтримували проведення дострокових виборів до Верховної Ради.

Українська правда

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Теми: КонституціяВерховна РадакоаліціяКССлуга народу
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