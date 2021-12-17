Складення 150 депутатами мандатів не призведе до розпуску Ради – представник ВР

Представниця Верховної Ради в КСУ Ольга Совгиря заявляє, що складення 150 народними депутатами повноважень не призведе до розпуску парламенту та дострокових виборів.

Джерело: telegram-канал представниці Верховної Ради в КСУ Ольги Совгирі, коментар голови ВРУ Руслана Стефанчука журналісту інформагенції "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Совгирі: "Складення 150 народними депутатами мандатів саме по собі не може бути підставою для дострокових виборів, якщо це не призведе до розформування коаліції депутатських фракцій (з подальшою неможливістю її утворення у визначені строки) чи до того, що протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не будуть розпочинатися".

Деталі: Совгиря додала, що після складення повноважень депутатами фракцій, які не входять до складу коаліції (фактично будь-яка фракція, крім "Слуги народу" – ред.), їх замістять наступними депутатами з виборчого списку партії.

У свою чергу, Стефанчук запевнив, що нинішнє скликання парламенту працюватиме до кінця свого терміну, передбаченого Конституцією.

Пряма мова Стефанчука: "Навіть за наявності тих чи інших підстав, які викладені там (в Конституції – ред.), розпуск Верховної Ради… є правом, а не обов'язком президента України".

Нагадаємо: У Верховній Раді наразі заповнено 423 місця з 450, передбачених Конституцією. Вакантні 22 місця належать округам, розташованим на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також окупованого Криму.

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