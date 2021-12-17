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Сложение 150 депутатами мандатов не приведет к роспуску Рады – представитель ВР

Пятница, 17 декабря 2021, 16:36
Сложение 150 депутатами мандатов не приведет к роспуску Рады – представитель ВР
Пленарное заседание Верховной Рады 9 созыва. Фото: медиатека ВРУ

Представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря заявила, что сложение 150 народными депутатами полномочий не приведет к роспуску парламента и досрочным выборам.

Источник: telegram-канал представительницы Верховной Рады в КСУ Ольги Совгири, комментарий главы ВРУ Руслана Стефанчука журналисту информагенции "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Совгыри: "Сложение 150 народными депутатами мандатов само по себе не может являться основанием для досрочных выборов, если это не приведет к расформированию коалиции депутатских фракций (с последующей невозможностью ее образования в определенные сроки) или к тому, что в течение тридцати дней одной очередной сессии пленарные заседания не будут начинаться".

Детали: Совгыря добавила, что после сложения полномочий депутатами фракций, не образующими коалицию, их заменят следующими депутатами из избирательного списка партии.

В свою очередь, Стефанчук заверил, что нынешний созыв парламента будет работать до конца своего срока, предусмотренного Конституцией.

Прямая речь Стефанчука: "Даже при наличии тех или иных оснований, которые изложены там (в Конституции – ред.), роспуск Верховной Рады… является правом, а не обязанностью президента Украины".\

Напомним: В Верховной Раде заполнено 423 места из 450, предусмотренных Конституцией. Вакантные 22 места относятся к округам, расположенным на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в оккупированному Крыму.

Предыстория: 

  • Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко заявил, что 44 депутата фракции готовы сложить мандаты. Он объяснил, что таким образом ОПЗЖ хочет принудить к роспуску парламента и оглашению досрочных парламентских выборов, ведь фактическое количество депутатов тогда не будет достигать конституционно необходимого количества.
  • В 2016 году 43 народных депутата от фракции "Оппозиционный блок" также угрожали, что сложат мандаты, чтобы лишить легитимности парламента.
  • В начале ноября, согласно соцопросу, почти половина украинцев поддерживали проведение досрочных выборов в Верховную Раду.

Украинская правда

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Темы: КонституцияВерховная РадакоалицияКССлуга народа
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