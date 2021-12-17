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Окупанти змінили ім'я бранцю, щоб ніхто не знайшов - омбудсман

П'ятниця, 17 грудня 2021, 17:43
ілюстративне фото Unsplash

Окупанти ОРДО незаконно утримують українця, повністю змінивши йому паспортні дані, аби ніхто не міг його ідентифікувати.

Джерело: омбудсман Людмила Денісова в Telegram

Пряма мова: "35-річний Станіслав Васильович Боранов - незаконно утримується органами окупаційної адміністрації Російської Федерації на тимчасово окупованій території Донецької області у слідчому ізоляторі, який розташований на території Макіївської виправної колонії №97.

Він значиться там як Божок Олександр Анатолійович (09.05.1985 р.н.). Йому повністю змінили прізвище, ім’я, по-батькові та дату народження, аби ніхто не міг його ідентифікувати.

Станіслав поїхав з Сумщини на роботу до Києва і зник. Яким чином і чому він опинився на тимчасово окупованій території України його мати досі не знає. Аби встановити місцеперебування сина, знадобилося чимало часу. Дізнатися, де зараз перебуває Станіслав матері вдалося від колишнього полоненого, який разом з ним перебував в увязненні .

У рідних немає жодного зв’язку зі Станіславом. Вони не бачили його більше 3 років. Єдине, що їм відомо про жорстоке катування, якого зазнав Станіслав на території секретної в'язниці м. Донецька "Ізоляція" (колишній донецький Арт-центр)".

Деталі: За даними Денісової, востаннє з рідними Станіслав розмовляв 31 серпня 2017 року. Про те, де саме знаходиться чоловік, стало відомо лише в 2020 році.

Органи окупаційної адміністрації Російської Федерації обвинувачують Станіслава у нібито "шпигунстві".

Омбудсман звертається до керівництва МКЧХ в Україні терміново відвідати Станіслава Боранова у слідчому ізоляторі на території Макіївської виправної колонії №97.

Координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер Денісова просить особисто втрутитись, сприяти наданню відповідної допомоги.

Українська правда
Теми: ОРДЛО


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