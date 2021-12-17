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Оккупанты изменили имя заложнику, чтобы никто не нашел - омбудсман

Пятница, 17 декабря 2021, 16:43
Оккупанты изменили имя заложнику, чтобы никто не нашел - омбудсман
иллюстративное фото Unsplash

Оккупанты ОРДО незаконно удерживают украинца, полностью изменив ему паспортные данные, чтобы никто не мог его идентифицировать.

Источник: омбудсман Людмила Денисова в Telegram

Прямая речь: "35-летний Станислав Васильевич Боранов – незаконно удерживается органами оккупационной администрации Российской Федерации на временно оккупированной территории Донецкой области в следственном изоляторе, расположенном на территории Макеевской исправительной колонии №97.

Он значится там как Божок Александр Анатольевич (09.05.1985 г.р.). Ему полностью изменили фамилию, имя, отчество и дату рождения, чтобы никто не мог его идентифицировать.

Станислав уехал с Сумщины на работу в Киев и пропал. Как и почему он оказался на временно оккупированной территории Украины, его мать до сих пор не знает. Чтобы установить местонахождение сына, понадобилось немало времени. Узнать, где находится Станислав матери удалось от бывшего пленника, который вместе с ним находился в заключении.

У родных нет никакой связи со Станиславом. Они не видели его больше 3 лет. Единственное, что им известно о жестокой пытке, подвергнутой Станислава на территории секретной тюрьмы г. Донецка "Изоляция" (бывший донецкий Арт-центр)".

Детали: По данным Денисовой, в последний раз с родными Станислав разговаривал 31 августа 2017 года. О том, где находится мужчина, стало известно лишь в 2020 году.

Органы оккупационной администрации Российской Федерации обвиняют Станислава в якобы "шпионаже".

Омбудсман обращается к руководству МККК в Украине срочно посетить Станислава Боранова в следственном изоляторе на территории Макеевской исправительной колонии №97.

Координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер Денисова просит лично вмешаться, содействовать оказанию соответствующей помощи.

Украинская правда
Темы: ОРДЛО
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