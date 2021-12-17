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У Путіна бідкаються, що Україна "втрачена повністю"

П'ятниця, 17 грудня 2021, 18:07
фото: getty images

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков поскаржився, що українська влада обрубує відносини з Росією, але "братський народ втратити не можна".

Джерело: російські видання ТАССРИА Новости

Пряма мова: "Чи зараз Україна втрачена як партнер, союзник і так далі, на даному етапі так, повністю...

Ви бачите ворожість до Росії, ви бачите конкретні дії з обрубання всіх кінців, які мають хоч якесь відношення до Росії.

Тобто, просто обрубуються від капілярів до центральних артерій наші двосторонні відносини – точніше, вони вже були обрубані. Тому стосунків як таких немає".

Деталі: Пєсков стверджує, що "братський" український народ втратити не можна.

Пряма мова: "Братський народ втратити не можна, він залишається братським народом. Скільки в нас живе українців, скільки там живе росіян – ми залишимося братським народом. Так, влада може намагатися народ обдурювати, вселяти ненависть до росіян, Росії, позбавляти їх можливості отримувати інформацію з перших рук, з наших ЗМІ.

Можна закривати наші ЗМІ, можна забороняти наші інтернет-ресурси. Але втратити один одного два братські народи не можуть".

Передісторія: 

Теми: УкраїнаРосіядипломатичні відносини


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