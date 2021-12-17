У Путина жалуются, что Украина "утрачена полностью"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожаловался, что украинские власти обрубают отношения с Россией, но "братский народ потерять нельзя".
Источник: российские издания ТАСС, РИА Новости
Прямая речь: "Потеряна ли сейчас Украина как партнер, союзник и так далее, на данном этапе да, полностью...
Вы видите враждебность по отношению к России, вы видите конкретные действия по обрубанию всех концов, которые имеют хоть какое-то отношение к России.
То есть просто обрубаются от капилляров до центральных артерий наши двусторонние отношения – точнее, они уже были обрублены. Поэтому отношений как таковых нет".
Детали: Песков утверждает, что "братский" украинский народ потерять нельзя.
Прямая речь: "Братский народ потерять нельзя, он остается братским народом. Сколько у нас живет украинцев, сколько там живет русских – мы останемся братским народом. Да, власти могут пытаться народ оболванивать, внушать ненависть к русским, России, лишать их возможности получать информацию из первых рук, из наших СМИ.
Можно закрывать наши СМИ, можно запрещать наши интернет-ресурсы. Но потерять друг друга два братских народа не могут".
Предыстория:
- По результатам опроса КМИС в течение 2-11 ноября и "Левада-Центра" в период 25 ноября-1 декабря почти 90% украинцев и 75% россиян поддерживают независимость Украины от России.