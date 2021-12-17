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У Путина жалуются, что Украина "утрачена полностью"

Пятница, 17 декабря 2021, 17:07
У Путина жалуются, что Украина утрачена полностью
фото: getty images

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожаловался, что украинские власти обрубают отношения с Россией, но "братский народ потерять нельзя".

Источник: российские издания ТАССРИА Новости

Прямая речь: "Потеряна ли сейчас Украина как партнер, союзник и так далее, на данном этапе да, полностью...

Вы видите враждебность по отношению к России, вы видите конкретные действия по обрубанию всех концов, которые имеют хоть какое-то отношение к России.

То есть просто обрубаются от капилляров до центральных артерий наши двусторонние отношения – точнее, они уже были обрублены. Поэтому отношений как таковых нет".

Детали: Песков утверждает, что "братский" украинский народ потерять нельзя.

Прямая речь: "Братский народ потерять нельзя, он остается братским народом. Сколько у нас живет украинцев, сколько там живет русских – мы останемся братским народом. Да, власти могут пытаться народ оболванивать, внушать ненависть к русским, России, лишать их возможности получать информацию из первых рук, из наших СМИ.

Можно закрывать наши СМИ, можно запрещать наши интернет-ресурсы. Но потерять друг друга два братских народа не могут".

Предыстория:

Украинская правда
Темы: УкраинаРосcиядипломатические отношения
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