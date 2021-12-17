Регіонал, який очолював облраду, постав перед судом у справі про погрози вбивством

Колишньому очільникові Дніпропетровської обласної ради Євгену Удоду визначили розмір застави понад 1 мільйон гривень у справі про зловживання владою та погрозах убивством.

Джерело: пресслужба Національної поліції в Дніпропетровській області, пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури, джерело "Української правди" в правоохоронних органах

Дослівно: "За даними слідства, будучи очільником обласної ради, посадовець незаконно прийняв рішення про передачу у власність приватного підприємства понад 500 державних трансформаторних підстанцій в обхід процедури приватизації та винесення питання на розгляд депутатам обласної ради. Об’єкти вартістю понад 9,7 млн грн вибули з власності територіальної громади на користь приватних осіб.

Відповідно приватна компанія отримала необґрунтоване право на придбання майна, а також знижку при його купівлі".

Деталі: Нині підозрюваний обіймає посаду першого заступника голови Криворізької міської ради Юрія Вілкула.

На цій посаді, за версією слідчих, він погрожував працівникам убивством, аби вони не розказали про його незаконні дії та підписали завідомо неправдиві офіційні документи.

Прокуратура не згодна із сумою застави, обраною судом – 1 мільйон 135 тисяч гривень, і подасть апеляцію, аби підозрюваного взяли під варту.

Слідством керують представники департаменту стратегічних розслідувань Дніпропетровської області.

Довідково: Удод очолював Дніпропетровську обласну раду з червня 2010 по грудень 2015 року. Його обрали від "Партії регіонів".

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