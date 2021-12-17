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Регіонал, який очолював облраду, постав перед судом у справі про погрози вбивством

П'ятниця, 17 грудня 2021, 17:49
Регіонал, який очолював облраду, постав перед судом у справі про погрози вбивством
Євген Удод. Фото: пресслужба Криворізької міської ради

Колишньому очільникові Дніпропетровської обласної ради Євгену Удоду визначили розмір застави понад 1 мільйон гривень у справі про зловживання владою та погрозах убивством.

Джерело: пресслужба Національної поліції в Дніпропетровській області, пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури, джерело "Української правди" в правоохоронних органах

Дослівно в прокуратурі: "За даними слідства, будучи очільником обласної ради, посадовець незаконно прийняв рішення про передачу у власність приватного підприємства понад 500 державних трансформаторних підстанцій в обхід процедури приватизації та винесення питання на розгляд депутатам обласної ради. Об’єкти вартістю понад 9,7 млн грн вибули з власності територіальної громади на користь приватних осіб".

Деталі: Нині підозрюваний обіймає посаду першого заступника голови Криворізької міської ради Юрія Вілкула. 

На цій посаді, за версією слідчих, він погрожував працівникам убивством, аби вони не розказали про його незаконні дії та підписали завідомо неправдиві офіційні документи.

Прокуратура не згодна із сумою застави, обраною судом – 1 мільйон 135 тисяч гривень, і подасть апеляцію, аби підозрюваного взяли під варту.

Слідством керують представники департаменту стратегічних розслідувань Дніпропетровської області.

Довідково: Удод очолював Дніпропетровську обласну раду з червня 2010 по грудень 2015 року. Його обрали від "Партії регіонів".

Передісторія:

  • Після Революції гідності, генеральний прокурор Віталій Ярема відкривав кримінальне провадження проти Удода. За версією слідства, голова облради організував цькування протестувальників Майдану через банди "тітушок". Однак через місяць провадження проти Удода закрили.
  • Євген Удод підписував у 2012 році колективний лист до американського суду з проханням звільнити колишнього прем’єр-міністра України Павла Лазаренка з американської в’язниці. Лазаренка засудили в США за корупцію в особливо великих розмірах та відмивання коштів.
  • На початку своєї каденції Удод проігнорував церемонію вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років.
  • Цього року правоохоронці почали кілька проваджень про розтрату державних коштів посадовцями органів місцевої влади Кривого Рогу.

Українська правда, виправлено

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Теми: Партія регіонівДніпропетровська областьКривий Рігмісцева владапрокуратура
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