"Регионалу", возглавлявшему облсовет, предстал перед судом в деле об угрозах убийством
Бывшему главе Днепропетровского областного совета Евгению Удоду определили залог в размере более 1 миллиона гривен по делу о злоупотреблении властью и угрозах убийством.
Источник: пресс-служба Национальной полиции в Днепропетровской области, пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры, источник "Украинской правды" в правоохранительных органах
Дословно в прокуратуре: "По данным следствия, будучи главой областного совета, (Удод – ред.) незаконно принял решение о передаче в собственность частного предприятия более 500 государственных трансформаторных подстанций в обход процедуры приватизации и вынесения вопроса на рассмотрение депутатам областного совета. Объекты стоимостью более 9,7 млн грн изъяли из собственности территориального громады в пользу частных лиц.
Соответственно, частная компания получила необоснованное право на приобретение имущества, а также скидку при его покупке".
Детали: В настоящее время подозреваемый занимает должность первого заместителя главы Криворожского городского совета Юрия Вилкула.
На этой должности, по версии следователей, он угрожал работникам убийством, чтобы они не рассказали о его незаконных действиях и подписали заведомо ложные официальные документы.
Прокуратура не согласна с суммой залога, избранной судом – 1 миллион 135 тысяч гривен, и подаст апелляцию, чтобы подозреваемого взяли под стражу.
Следствием руководят представители департамента стратегических расследований Днепропетровской области.
Справка: Удод возглавлял Днепропетровский областной совет с июня 2010 по декабрь 2015 года. Его избрали от "Партии регионов".
Предыстория:
- После Революции достоинства генеральный прокурор Виталий Ярема открывал уголовное производство против Удода. По версии следствия, председатель облсовета организовал травлю участников Майдана через банды "титушек". Однако, через месяц производство против Удода закрыли.
- Евгений Удод подписывал в 2012 году коллективное письмо в американский суд с просьбой освободить бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко из американской тюрьмы. Лазаренко осудили в США за коррупцию в особо крупных размерах и отмывании денег.
- В начале своей каденции Удод проигнорировал церемонию памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов.
- В этом году правоохранители начали несколько криминальных дел о растрате государственных средств чиновниками органов местной власти Кривого Рога.