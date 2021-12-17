"Регионалу", возглавлявшему облсовет, предстал перед судом в деле об угрозах убийством

Бывшему главе Днепропетровского областного совета Евгению Удоду определили залог в размере более 1 миллиона гривен по делу о злоупотреблении властью и угрозах убийством.

Источник: пресс-служба Национальной полиции в Днепропетровской области, пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры, источник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Дословно в прокуратуре: "По данным следствия, будучи главой областного совета, (Удод – ред.) незаконно принял решение о передаче в собственность частного предприятия более 500 государственных трансформаторных подстанций в обход процедуры приватизации и вынесения вопроса на рассмотрение депутатам областного совета. Объекты стоимостью более 9,7 млн ​​грн изъяли из собственности территориального громады в пользу частных лиц.

Соответственно, частная компания получила необоснованное право на приобретение имущества, а также скидку при его покупке".

Детали: В настоящее время подозреваемый занимает должность первого заместителя главы Криворожского городского совета Юрия Вилкула.

На этой должности, по версии следователей, он угрожал работникам убийством, чтобы они не рассказали о его незаконных действиях и подписали заведомо ложные официальные документы.

Прокуратура не согласна с суммой залога, избранной судом – 1 миллион 135 тысяч гривен, и подаст апелляцию, чтобы подозреваемого взяли под стражу.

Следствием руководят представители департамента стратегических расследований Днепропетровской области.

Справка: Удод возглавлял Днепропетровский областной совет с июня 2010 по декабрь 2015 года. Его избрали от "Партии регионов".

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