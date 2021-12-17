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Естонія: виконання вимог РФ до НАТО стане катастрофою для безпеки Європи

П'ятниця, 17 грудня 2021, 19:22

Міністр оборони Естонії Каале Лаанет назвав абсолютно неприйнятними оприлюднені у п’ятницю вимоги Росії до НАТО і закликав їх відкинути. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації Postimees.

Росія в поданому НАТО і США документі вимагає, щоб Альянс не розміщував сили та озброєння в країнах, які не були членами НАТО до травня 1997 року. До цих країн належать і країни Балтії та Польща.

"Вимоги Росії до НАТО є абсолютно неприйнятними! Виконання будь-якого з перерахованих Російською Федерацією заходів стало б катастрофічним для європейської безпеки", - заявив Лаанет у соцмережі.

Він підкреслив, що зараз ескалюючою стороною є Росія, чиї сили продовжують прямувати до українських кордонів.

Міністерство закордонних справ Росії 17 грудня опублікувало проєкт договору про так звані "гарантії безпеки", які Владімір Путін вимагає від НАТО, і які Москва передала Вашингтону.

В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав".

Крім того, Росія пропонує відмовитись "від ведення будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії". 

Речниця Білого Дому Джен Псакі у п’ятницю заявила, що Сполучені Штати не почнуть консультації з питання безпеки в Європі без європейських союзників і партнерів.

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, Альянс розглядає можливість діалогу з РФ щодо цього питання, але будь-який діалог має включати занепокоєння Альянсу та позицію України.  

Теми: ЕстоніяНАТОРосія


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